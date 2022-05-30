鍾采羲去夜店被警察鬧「死八婆」　遭侮辱式謾罵：你係咪聾㗎？

鍾采羲（Iris）憑住豐滿身材，在10年以模特兒身份出道，2010年到2012年之間曾經拍攝過《Inside》、《What's Up》和《Iris Chung Sexy Icon 2012》3本寫真書，其後她也參與過《爛滾夫鬥爛滾妻》、《鴨王2》、《賭城風雲III》以及《冒險王衛斯理 》等戲劇演出，性感形象十分深入民心。同時，她更因為與何超蓮「撞樣」而被傳媒封為「翻版超蓮」。日前（29/05）鍾采羲（Iris）在IG分享一段，在夜場遭遇警察查牌的經歷，表示受到不禮貌對待，令她再次成為討論話題。



鍾采羲（Iris）去夜店遇不禮貌對待。（IG@iris_babepig）

鍾采羲（Iris）向《香港01》表示，當晚到中環夜店參加朋友的生日派對時，在大約晚上11點遭遇警察查牌，查牌過程中自己十分合作，過程她十分合作地拿出身份證，卻遭到不禮貌言語對待。她表示，自己曾經歷過很多次警察查牌，熟知程序中不能夠發出聲音並且要安靜，她說：「佢（警察）首先衝過嚟，喺冇warn（警告）我下鬧我用電話，鬧我：『睇咩睇，有咩咁好睇呀？』我知查牌唔可以出聲，但係未聽過唔可以用電話，同埋律師都話我可以用，但係如果警察叫我唔好用我會合作，但係佢第一下就係指住我個頭，鬧我：『死八婆，你識唔識聽指令？你係咪聾㗎？係咪戇X㗎？』係侮辱式咁鬧我，嗰吓我成個人呆咗，就俾佢鬧，咁我可以點？佢實在太恐怖，我覺得我一出聲佢即刻就會捉我返差館，嗰個人好誇張㗎，好似拍戲，當正自己係金像獎男主角咁。」

鍾采羲（Iris）被查牌的警察人員出言侮辱。（IG@iris_babepig）

她表示，警察不止是一次出言辱罵，鬧完她第一次後，看到她拿出鏡子照鏡，又再衝過去罵她第二次。她說：「我估唔到佢又衝過嚟鬧我，而且恐怖過上一次，佢問我係咪智障，係咪聾㗎乜乜乜。我當時只係答佢我冇玩電話，只係照鏡。佢就好似癲咗咁，話：『你講乜X嘢，你咁多嘢講！』我心諗又係你問我，我咪答囉，答咗你一句就咁罵我。」

鍾采羲（Iris）在IG交代事發經過。（IG@iris_babepig）

鍾采羲（Iris）續說，之後這位穿白衣沒有PC編號的警察還找了其他藉口罵她，說：「第三佢話我坐喺兩張梳化中間，好大聲罵我：『可以咁坐㗎咩？你咁樣坐做咩？！』真係當場所有警察都呆咗，我就咁繼續俾佢鬧，鬧吓佢又指住個waiter罵：『你哋咁樣俾個客坐㗎咩？可以咁樣做生意？』我心諗冇位咪坐喺兩張梳化中間，咁都有得鬧。」她表示，已經就這次事件向警方投訴，並資詢了律師意見，打算起訴那位警察，說：「佢剝削緊我人權，我真係從來未試過呢個情況，同埋律師同我講話冇話查牌唔可以用電話。」

鍾采羲（Iris）表示事件已尋求律師意見。（IG@iris_babepig）