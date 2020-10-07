「翻版超蓮」鍾采羲驚爆入紙結婚後分手　大呻拍拖好浪費時間

曾拍過電影《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲３》的32歲前「晶女郎」，「翻版超蓮」鍾采羲（Iris），早前因婚紗晚裝曝光而盛傳她即將下嫁圈外男友，當時她否認婚訊，豈料昨日（6/10）突然有傳媒踢爆她原來一早已經入紙結婚？

鍾采羲（Iris）早前被踢爆原來與圈外男友8月入紙結婚，但之後竟然因為性格不合而分手。（IG@iris_babepig）

據傳媒報道，Iris於8月入紙註冊結婚，擬結婚通知書上寫着其原名鍾永慧，而未婚夫叫張顯琛（Adrian），現年為34歲。在傳媒追問之下，Iris竟然並非承認婚訊，而是驚爆原來經已同未婚夫分手，而註冊結婚是之前的事，現在已成過去。

Iris指自己現在無意結婚，感情事則順其自然。

Iris接受傳媒訪問時將故事娓娓道來，原來未婚夫是她的舊同學，雖然兩人拍拖是以結婚為目標，但可惜雙方不夾，兩人因性格不合而分手。經歷情傷後，她更了解自己，直言拍拖非常浪費時間；又認為自己性格較情緒化，故與成熟男性較匹配，但現在的她無意結婚，感情事則順其自然。

其後她又爆驗身時發現自己患上了家族遺傳高血脂疾病，未來非常可能要像媽媽一樣「通波仔」，故她認為現在媽媽和她的身體健康最緊要，其他均是小事。

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