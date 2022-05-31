披荊斬棘2 | 尹子維發文詢問如何報名　網友力撐：讓阿祖來捧場

內地芒果TV打造的明星男團競演真人騷《披荊斬棘的哥哥》去年播出後引起很大迴響，尤其是張智霖、陳小春、林曉峰、謝天華、梁漢文組成的「大灣區五人組」，受到大量網友追捧，更打造出五人的衍生綜藝《大灣仔的夜》，可見節目相當成功。



《大灣仔的夜》將原班人馬回歸第二季。（微博@大灣仔的夜）

日前，網上流傳出第二季擬邀名單，包括周杰倫、關智斌、鹿晗、黃宗澤、吳卓羲、陳偉霆等，都是當下人氣高企的男星，讓不少網友直呼離譜，笑言：「夢想總要有的」，因而展開熱烈討論。有娛樂博主表示：「看到好多大灣區哥哥，當年的Alive組合至今都是白月光，最帥反派尹子維為什麼不參加？」並附上尹子維年輕時候的照片，而尹子維本人也在微博回應：「這麼說我四捨五入也是男團出身，請問在哪裡報名《披荊斬棘的哥哥》？」對此，網友都紛紛留言支持：「求求你趕緊去找節目組真的太想看你啦」、「讓阿祖從美國過來給你捧場，世紀同台」、「你可是Alive的主唱擔當」等。

尹子維自薦參加《披荊斬棘》？（微博截圖）

Alive由吳彥祖、尹子維、陳子聰、連凱四人組成，於2005年8月成立，曾公開演唱，並自資60000港幣灌錄大碟《阿當的抉擇》，還以紀錄片形式拍攝電影《四大天王》，最終於2006年解散，現在四人都忙於各自事業。

Alive組合。（VCG）

尹子維近年轉戰內地發展，參演過幾套網絡電影，去年在電影《誤殺2》中飾演警察局長「當堪」，算是這三、四年來最為出名的作品。如果有機會參加《披荊斬棘的哥哥》，無疑會令人氣與工作飛升。

《誤殺2》算是尹子維出演的最出名的作品。（電影海報）

5月中，《披荊斬棘的哥哥》宣布製作第二季，並更名為《披荊斬棘》，節目今日（31日）開始招募大眾評審，預計將於8月中播出。

網傳名單。（微博圖片）

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