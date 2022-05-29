最燦爛的我們 | 鄭伊健積存4年內地劇將播　四大配角勁過男女主角

54歲鄭伊健久未公開亮相，近年亦鮮有推出影視作品，不過最近有了不少新動向，除了早前在台灣拍劇之外，日前有指他在2018年參與拍攝的內地劇集《最燦爛的我們》將於7、8月在地方電視台及視頻平台同步首播，因而引起網友熱議。



《最燦爛的我們》由張天愛、盛一倫主演。（劇集海報）

該劇由香港導演梁勝權執導，張天愛、盛一倫主演，兩人在2015年憑藉網劇《太子妃升職記》走紅，但之後發展平平，所出演的新作都沒有掀起太大水花，而在《最燦爛的我們》中二度合作，除了有鄭伊健作配之外，還有關曉彤、葉童、朱茵等，名氣似乎都高過男女主角，劇組遠赴意大利威尼斯取景，想必投資不少。由劇集海報來看，鄭伊健在劇中應該是與任容萱飾演情侶，有網友指他曾表示自己國語不好，但導演極力說服，且同意他用廣東話對白，因此才接拍。

鄭伊健在90年代及千禧年拍攝了大量的無綫劇集以及兩岸三地合拍劇，對上一套他擔任男主角的電視劇要追溯至2007年的《霍元甲》，網友對此也倍感期待：「哇塞，竟然還有伊麵的劇看」、「要求不高，能讓伊麵跑個宣傳麼」、「片酬一定是最高的」等。

2007年鄭伊健主演的劇集《霍元甲》，飾演霍元甲。（劇集截圖）

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《最燦爛的我們》講述在傳統紙媒日益沒落的大背景之下，雄心勃勃的傳統紙媒主編葉榮軒（盛一倫飾）和懷揣時尚夢想的女孩周然（張天愛飾），為讓傳統紙媒重新煥發新機，披荊斬棘、一往無前、勇敢追夢的故事。劇集早於2018年完成拍攝，積壓4年之久，據傳是因為張天愛最近在綜藝節目《乘風破浪》中翻紅，劇集才得以賣出。也有指2020年該劇已出現在浙江衛視的招商會，只是一直積壓未播。

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