kayan9896爆欣賞陳卓賢　認買唔到MIRROR飛：保錡佢自己都話冇喇

黃 Viu即將開拍自家原創劇《她和她的戀愛小動作》，一眾主演今（31日）就出席開鏡拜神儀式，場面相當熱鬧。劇集多集中講男女之間﹑年青人間的戀愛關係，而在訪問的過程中劇集男主角Ansonbean（陳毅燊）就自爆對女孩子做過最浪漫的事，竟然是帶對方去參觀天壇大佛，令兩位女主角吳家忻（kayan9896）﹑林千渟笑個不停。

一眾主演出席開鏡拜神儀式。（梁碧玲攝）

《她和她的戀愛小動作》是一部都市愛情劇，對於同kayan9896﹑林千渟是第一次合作，Ansonbean在接受訪問的時候就表示：「非常之開心，同埋好期待。（劇集中講到嘅第一次貢獻係咩？）係一啲好型嘅嘢，所以大家睇完就知喇！」不想太多劇透，叫大家關注劇集播出。

現實生活中Ansonbean唱得又跳得，巧合地在劇集中他飾演一位男舞蹈員，被問到好像在做自己，Ansonbean就表示：「都算係架，所以好開心，同埋做一個好貼心嘅男朋友，（現實生活中係唔係貼心男朋友？）呢啲好難講架，（有冇被女朋友投訴過？）我唔記得咗。」劇集中他同kayan9896有感情戲，被問道需不要向男朋友Locker（林家熙）報備，她就表示：「唔需要報備。」

Ansonbean同兩位女神合作大表開心。（梁碧玲攝）

而在劇集中kayan9896同林千渟是室友關係，最後更變成閨蜜，二人的個性天南地北，有相當的了強烈對比。被問道在開拍前需不需要特別培養感情，林千渟就表示：「其實我哋兩個本身都已經認識，私底下都成日出去，咁所以我哋唔需要特別培養，反而耍培養係由陌生變到好朋友，即點樣培養陌生。」而kayan9896都認同林千渟的說法。

kayan9896﹑林千渟本身已經認識。（粱碧玲攝）

既然劇集中多集中戀人之間的關係，少不免有出現為一伴做過一些難忘事，而被問到在現實生活中有沒有為另一伴做過一些難忘事或浪費事，林千渟就表示曾在節日為男朋友在家中擺設一些泰國的裝飾，好讓男朋友覺得置身泰國，覺得是一件好滿足的難忘事。而對於Ansonbean來說，他曾做過的最浪漫的事，令大家意想不到：「我最浪漫係帶個女仔去天壇大佛，（去做咩？）去睇囉同埋拜神。（冇下文？）好似係，我純粹係因為見到個廣告有個覽車，咁我諗住去搭但又冇位，所以去到最後變咗搭車去個佛到睇，呢個難忘係難忘在知衰，我唔會再做啲咁嘅事，太差喇！」在旁的kayan9896同林千渟都笑個不停。

Ansonbean自爆對女孩子做過最浪漫的事，竟然是帶對方去參觀天壇大佛。（梁碧玲攝）

另外，人氣偶像男團MIRROR即將在7月踏上紅館開演唱會，被問到有沒有買到演唱會票，kayan9896就表示：「買唔到呀！點會夠人爭呀！（有冇託朋友﹑同事買？)朋友都問我呀，我覺得唔會問到，因為保錡佢自己都話冇喇，所以我應該唔會問到。」而她亦表示在十二子中最欣賞是陳卓賢，覺得對方好迷人，而二人亦曾合拍過MV。

kayan9896表示好欣賞陳卓賢。（粱碧玲攝）