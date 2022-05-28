乘風破浪3︱王心凌爆紅前男友突發文被狂鬧　范植偉：都是老天鵝

台灣「甜心教主」王心凌最近因為內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）而再度爆紅，成為話題人物的她還掀起一波購買「王心凌概念股」的熱潮，令節目的製作公司芒果TV股票上漲。沒料，就在此時其前男友范植偉突然在微博寫下「都是老天鵝」五個字，雖然沒有指名道姓，但卻引來外界不少揣測。

王心凌因節目再度爆紅。（《乘風破浪3》微博圖片）

在節目的初舞台表演上，王心凌帶來一曲《愛你》掀起全網討論，勾起不少80﹑90後的回憶，除了令到製作公司芒果TV股票上漲，甚至有多間私人公司發出通告鼓勵員工為王心凌投票，以助她奪冠成團出道，目前在內地已經掀起一波王心凌熱潮。

《愛你》掀起全網討論。（影片截圖）

正正在王心凌再度爆紅的時刻，她的前男友范植偉就突然在微博寫下「都是老天鵝」五個字，雖然沒有指名道姓，不過卻引來不少網友揣測他疑意有所指，再加上同樣在參與節目錄製的許茹芸過去同他傳過緋聞，所以他的留言中有個「都」字更令人有聯想，之後他還再貼上一則帖文：「這裏是誰囤了這種貨啊」，陰陽怪氣的帖文引來不少網友不滿，一致湧入他的微博責罵，大家留言表示：「也不紅倒是愛蹭」﹑「看到大家都在罵你，我就放心了」﹑「來自過氣藝人的嫉妒」等，對他非常不滿。

王心凌同范植偉有過一段情。（《乘風破浪3》微博圖片﹑范植偉微博圖片）

事後，范植偉轉貼一則內地報道以表不滿，之後更作出反擊：「我對自己還是有自信的，請不用再給我作球了，造謠者才應該出來公開道歉，我也已經都說的很清楚了，我不戀棧，更沒有可能戀舊，我是不會再提起這些了，都照顧好自己罷，愛惜自己比什麼都重要。」

不少網友湧入范植偉微博責罵。（范植偉微博圖片）