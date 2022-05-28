聲生不息︱活潑個性惹人愛拍片爆內幕　曾比特：健哥都不太理我

曾比特（Mike）最近憑無綫（TVB）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》成功打入內地市場，人氣急升的他更一舉一動都備受關注。活躍於社交網站的他近日拍攝了一段影片，自爆了不少有關節目私下的趣事，原來在他心目中有兩大魔王的演唱是令他感到懼怕，還揚言不想再唱跳了。

曾比特因為節目紅遍大江南北。（《聲生不息》微博圖片）

在節目中的每一場表演Mike都帶來不同驚喜給觀眾，初舞台演唱的《初戀》讓大家看到他的活潑感，同林子祥合唱的《單車》打動人心，同安崎唱跳《夏日傾情》舞台劇感十足，獨唱《夢中人》展現超高音階的歌技，一次又一次的舞台令內地觀眾深深愛上這個爆炸頭，其一舉一動都已經備受關注。

同林子祥合唱《單車》打動人心。（《聲生不息》微博圖片）

而好識做的Mike不時都會在社交網站同網友交流，近日他就上貼了一段在節目後台拍攝的影片，捕捉到同樣是《聲》節目中的內地歌手劉惜君一起閒聊，在過程中原來Mike卻自爆，對方是在自己心目中是大魔王級別，令到劉惜君都感到驚訝，當下Mike就表示：「我平常都說你跟單依純是大魔王，你倆太強了。每次看你們表演都『哇』對上她倆我就要瘋掉了，平常都在休息室這樣說。」而劉惜君亦認同他的說法，表示單依純的確有很強的個人風格。

曾比特心目中劉惜君是大魔王級。（影片截圖）

而目前在女隊中的Mike亦想同劉惜君合作，不過二人還未找到一首適合的作品一起演繹，但她講到明跳舞不在行，而Mike亦非常有風度表明會作出任何配合。閒聊中提到他同安崎的合作好精彩，不過Mike亦表明自己不擅長唱跳：「就在這個舞台才嘗試一下嘛。（第一次嗎？）對啊！就人生一次之後就不會再跳唱了，以後的話再算。」

劉惜君﹑單依純的表演看到曾比特激讚。（《聲生不息》微博圖片）

在女隊中非常受歡迎Mike，原來在男隊中有一個前輩經常不太理他：「都沒有跟健哥（李健）合作，健哥都不太理我的。健哥的風格跟我就好像比較相反，健哥是比較文靜，我是比較澎湃。」對於在那一個隊伍比較開心，他則表示都可以，兩邊不得罪，非常聰明的回答。

曾比特表示李健不太理他。（影片截圖）

曾比特表示李健的個性比較文靜。（《聲生不息》微博圖片）