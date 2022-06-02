十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪接受不到與陳山聰分手要一齊去死

昨日（1日）的無綫電視劇集《十八年後的終極告白2.0》繼日前有大膽的畫面，譚凱琪（Zoie）與劇中老公譚俊彥鴛鴦戲水，Zoie在劇中除了有性感鏡頭外，更有演技爆發的地方，在第二集進入了失心瘋狀態，情緒起伏超大，全集不斷發癲兼爆喊。

Zoie與劇中老公譚俊彥鴛鴦戲水。(劇集截圖)

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昨日的劇情講到Zoie背夫與陳山聰有染，差點被譚俊彥揭穿，而陳山聰回到家中卻是「好好先生」一名，對妻子趙希洛（Candice）愛護有加，令人很難聯想他會與自己的好朋友妻子有染。譚俊彥與好友陳山聰研究完自己與妻子Zoie之間的第三者是誰後，陳山聰立即與Zoie分手，無法接受的Zoie開始變得很凶狠，直接把陳山聰的電話關掉，令妻子Candice無法找到陳山聰。

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Zoie在三位女主角中演技暫時略勝一籌，把角色發揮得淋漓盡致，在對著自己的對手時可以表現得十分狠，要斬斷所有會令她覺得有阻礙的一切，日前Zoie的鴛鴦戲水戲份更令人不斷讚好，其餘兩位女主角則未有太大發揮。

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