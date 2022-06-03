港台電視31《馭鮫記》劇情緊湊　迪麗熱巴放出上古神鳥拯救任嘉倫

港台電視31在國劇830時段，播出古裝奇幻劇《馭鮫記》，由內地電視劇女王迪麗熱巴，跟一線小生任嘉倫主演，劇情講述御靈師紀雲禾，本想以虛情假意收伏桀驁的鮫人長意，想不到卻真的產生情愫，但在重重誤會下，卻令長意感到受到背叛，最終變成冷漠的北海之王，更將紀雲禾囚禁，究竟他們能否解開心結，有情人終成眷屬？讓劇迷非常心急，紛紛集氣為紀雲禾及長意打氣，希望他們言歸於好。

《國劇830：馭鮫記》

播映詳情：2022年6月1日至29 日 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）

迪麗熱巴飾演的紀雲禾是御靈師，職責是教化犯了事的妖獸。（劇照）

電視劇《馭鮫記》改編自九鷺非香的同名小説，故事採用倒敘法，以紀雲禾被長意囚禁揭開序幕，再回憶起二人相遇相戀，相愛相殺的故事。紀雲禾是萬花谷的御靈師，奉命馴服鮫人長意，要他心甘情願斷尾獻出靈珠，但鮫人尾巴是靈力所在，而且斷尾後會法力全失，並被視為背叛族人。紀雲禾原想以感情俘虜長意，當長意受到萬花谷少主林昊青逼害，雲禾捨身相救，終令長意全心全意愛上自己，而善良純真的長意，一舉一動亦吸引到雲禾，更決意幫她逃離萬花谷的囚牢。

紀雲禾擅長馭心之術，本想用「感情陷阱」馴服被抓捕的鮫人。（劇照）

紀雲禾跟長意相戀，更跟雪三月和離殊結盟，互想協助逃離百花谷，但原來貓妖離殊背後有著隱藏身分，雖然跟雪三月情投意合，其實是想拯救昔年被囚禁的上古神鳥青羽鸞鳥。萬花谷少主林昊青一直未有放棄對付紀雲禾，由於族中禁令御靈師不得跟地仙相戀，所以提出用「情人鑒」測試二人，更牽連到雪三月和離殊，但原來雲禾早已識破了林昊青的詭計，偷龍轉鳳以假情人鑒頂替，令雪三月和離殊在測試中通關，雖然如此，林昊青仍逼雪三月親手殺死離殊。

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雲禾為救走長意出谷，盜來囚禁青羽鸞鳥的十方陣地圖，製造混亂藉此逃離萬花谷，但東窗事發，萬花谷主林滄瀾和九位長老一起發功，希望可以再次封印青羽鸞鳥。另一方面，雲禾趁著萬花谷大混亂，馬上趕到思過窟救出長意，此時思過窟卻出現了一個巨形方印，更產生強大吸力，將雲禾及長意吸入方陣，至於二人的生死安危？就要留待觀眾慢慢追看，不容錯過。