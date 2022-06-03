唐嫣因六月無行程激怒粉絲被勸「退圈」　已兩年未有新作推出！

最近各大85後花旦新作不斷，Angelababy（楊穎）劇集綜藝相繼播出，楊冪半年完成六本內地主流雜誌封面，現正忙於拍攝新劇與真人騷，劉亦菲相隔16年再度出演的古裝劇《夢華錄》也於昨日（2日）首播，短短15小時播放量破2億，勢如破竹。相反，同期的唐嫣在6月1日曬出的本月行程圖是「暫無行程」，因此引起粉絲不滿。



唐嫣因六月無行程激怒粉絲。（微博@唐嫣工作室）

由於唐嫣身處上海，被封控差不多兩個月，直到1號才有序解封，而粉絲也忍不住催促她開工：「6月之後好好影業，多影業，要是還想好好搞事業的話」、「看了這麼多月劇本還不能進組嗎？商務和雜誌呢」、「要是不想幹就退圈唄」等，甚至還做了一張她與老公羅晉近四年的工作對比圖，在19年12月後，只有「拍攝繁花，時間不明」一項工作，而老公則一直在拍戲。

粉絲認為唐嫣為家庭付出太多而耽誤了自己事業。（微博圖片）

自從2020年2月，唐嫣誕下女兒之後，工作開始減產，而在她早年的訪問中，曾自認會為家庭放棄事業，但其實唐嫣這兩年不時都會出席時尚活動或各大節目晚會，只是沒有進入劇組拍戲。去年她為中國版《COSMOPOLITAN》拍攝封面，在訪問中回應其實自己沒有一日空閒，每日忙到連睡覺時間都不夠，只是較少出現在公眾面前，才讓人覺得她淡出了娛樂圈。事實上，唐嫣出道多年，曾經以一年推出兩至四套劇的速度拍戲，也算高產，現在將大部分時間放在家庭與自己身上也無可厚非，畢竟做明星並不是她的全部。

唐嫣曾自認可為家庭放棄事業。（微博圖片）