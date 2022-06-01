乘風破浪3 | 趙櫻子認錯阿Sa作阿嬌　網友炮轟：相處一天不認識？

Twins、胡杏兒、薛凱琪等參加的內地綜藝節目《乘風破浪3》迎來首次團隊活動，30位姐姐齊聚一堂聊天、玩遊戲，增進感情。然而，一開始就有烏龍事發生。



事緣節目已完成首次公演分組，女星們以組為單位陸續就坐，因為蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）不同組，因此兩人分開入座。這時趙櫻子走到阿Sa與毛俊傑的座位旁，問道：「你加入我們團了嗎？你要？你坐這裡。」令兩人都一臉問號，阿Sa說：「她一直是在啊。」毛俊傑也附和：「我們一直是一個team呀。」氣氛頓時凝固。這時阿Sa馬上反應過來，指著遠處阿嬌的位置：「你在那邊，阿嬌在那邊。」趙櫻子望過去，隨即不好意思地笑著說：「我竟然認錯了。」毛俊傑向阿Sa解釋：「她把你認成阿嬌了。」阿Sa聽後反了個白眼，相當無奈，一旁的趙櫻子繼續笑說：「你們倆實在太像了！」阿Sa只好表示：「沒關係。」於是趙櫻子立即起身，走向阿嬌的座位：「我得去跟她道個歉，抱歉抱歉。」

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趙櫻子的這個舉動引起很多網友不滿，認為她為了炒作，畢竟Twins出道20年，國民度非常高，且兩人的樣貌完全沒有相似度，認錯的可能性幾乎為零。就算真的不認識Twins，但當時節目已經開始分組練習，每日一起排練幾個鐘，怎麼都不至於臉盲到這種程度。事後，趙櫻子在微博道歉，但配的是楊超越的sticker，再度引起網友不滿，之後她重新編輯，才換作了自己的照片，不少人都留言道：「你以後得注意點呀，你這想火的心瞞不住了」、「姐…這樣真的很讓人討厭」、「相處了一天你跟我說不認識？觀眾又不是傻子」等，招致大量負評。

30歲的趙櫻子原名趙韓櫻子，樣貌清純可人，2013年憑藉劇集《因為愛情》系列而走紅，成為僅次於陳喬恩和趙麗穎的湖南衛視作品總收視最高的女演員第三位，可惜戲紅人不紅，慢慢地，她在眾多劇集中淪為配角，臉部也有了明顯變化，且多了很多炒作行為，譬如在紅地氈扮暈，《乘風破浪》初舞台的時候落淚表演等，目前算是30位女星中，被網友炮轟得最多的一位。

《因為愛情有多美》中的趙櫻子。（網絡圖片）

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