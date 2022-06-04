港台電視31《馭鮫記》熱播　迪麗熱巴哭戲虐心掀起追劇潮

港台電視31在國劇830時段，播出古裝奇幻劇《馭鮫記》，男女主角是任嘉倫及迪麗熱巴，二人分別飾演鮫人長意及御靈師紀雲禾，俊男美女組合CP感滿分。劇集初段熱巴跟任嘉倫有不少窩心浪漫的片段，但隨著劇情進展，二人出現誤會難關，相愛相殺，一幕幕虐戀情節，令觀眾看得眼濕濕，劇情催淚，而熱巴的精湛演技，也贏來觀眾掌聲，成為劇集高收的功臣。

《國劇830：馭鮫記》

播映詳情：2022年6月1日至29 日 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）

紀雲禾表面裝作全心為萬花谷辦事，背地裡卻在謀劃怎樣拿到寒霜的解藥後出逃。（劇照）

迪麗熱巴在《馭鮫記》中飾演紀雲禾，雖然是頂級的御靈師，但她其實有著悲慘過去，父母雙亡，被萬花谷谷主收養，卻只視她為棋子，更以寒毒控制她，而雲禾遇上鮫人長意後，由利用慢慢變成同情對方失去自由的遭遇，感同身受，由憐生愛，當長意誤會受到背叛，更變成冷漠的北海之主，令觀眾甚為同情雲禾的處境，看得觀眾眼濕濕。

長意看著戀人離開，虐心對白惹哭了不少劇粉。（劇照）

觀眾如此入戲，全賴迪麗熱巴精湛的演技，她不但擁有高顏值，而且一顰一笑，也散發出無窮魅力。熱巴雖然剛剛踏入30歲，但已經有9年的演出經驗，由《克拉變人》閃亮明星高雯，《漂亮的李慧珍》演出呆萌可愛的李慧珍，以至《三生三世枕上書》，嬌俏可愛，為愛人犧牲性命的白鳳九，熱巴形象百變，演出任何角色也入型入格，成為電視劇流量女王，已是意料中事。

+ 5

熱巴演出的紀雲禾，尤其是跟長意分開，一幕幕虐心的哭戲，迅速牽動觀眾的情緒，大有共鳴，俘虜了無數粉絲。她跟任嘉倫演出戀人，外形合襯，二人相愛相殺，相戀相分，令劇情充滿追看性，劇集播出後，迪麗熱巴立刻登上熱搜，觀眾也很心急想知道二人的結局，確是近年難得一見的甜寵古裝劇。