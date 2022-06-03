上班啦媽媽2 | 何超蓮最怕與前度糾纏　自認分手後老死不相往來

何超蓮（Laurinda）近兩年來開始參加內地綜藝節目，近日她以飛行嘉賓身份助陣職場媽媽成長觀察類真人騷《上班啦！媽媽》第二季，超蓮在當中不止與其他嘉賓探討幾位職場媽媽的表現，同時也輸出了不少個人觀點。



超蓮為《上班啦！媽媽2》擔任飛行嘉賓。（微博@上班啦媽媽）

最新一集中，一位離異職場媽媽朱雅瓊因工作不順利，壓力太大，因此打電話給前夫哭訴，引起幾位觀察嘉賓熱議，大家都對這樣的行為非常不解，如果對方有女朋友，又或者已再婚，實在有些難為情，超蓮更直言：「我最怕這種了！分了就分了，在那邊（幹嘛）……」實在無眼睇。

面對「如何處理與前任間的關係」，超蓮不假思索地說：「老死不相往來！」拋開沒有孩子的層面，其他嘉賓也一致認為不要聯絡，超蓮續指道：「而且沒有結果這個事情，你找他了，他跟你聊了，然後你們又好了，所以呢，然後呢。」

超蓮堅決同前任老死不相往來。（視頻截圖）

對此，網友們都各抒己見：「如果前任有了自己的新生活，建議 別這樣，還是要有邊界感」、「可以理解，但不認同」、「如果這些大明星離婚了，真的可以做到切分乾淨嗎？就不會有腦子抽了和前任聯繫的時候嗎？尊重人類的一些脆弱、猶豫、糾纏的時刻吧」等。