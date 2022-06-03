乘風破浪3｜吳莫愁人氣低遭淘汰　最想合作姐姐阿Sa：不要哭了

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）今（3日）進行第一次公演，兩大同盟組那英與寧靜將進行對決，勝出的同盟組全員晉級，而輸的一方則會有兩位姐姐被淘汰。最終那英同盟隊戰敗，而黃小蕾﹑吳莫愁因為在個人喜愛度中排名在末兩位，所以她們遭到淘汰，而吳莫愁因為一句說話令到阿Sa（蔡卓妍）爆喊，非常不捨。

兩大同盟組那英與寧靜將進行對決。（影片截圖）

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）今（3日）進行第一次公演，兩大同盟組那英與寧靜將進行對決，勝出的同盟組全員晉級，而輸的一方則會有兩位姐姐被淘汰。最終那英同盟隊戰敗，而黃小蕾﹑吳莫愁因為在個人喜愛度中排名在末兩位，所以她們遭到淘汰，而吳莫愁因為一句說話令到阿Sa（蔡卓妍）爆喊，非常不捨。

黃小蕾﹑吳莫愁因為在個人喜愛度中排名在末兩位，所以她們遭到淘汰。（影片截圖）

當吳莫愁在講出最後宣言時表示：「我最想合作的成員是郭采潔和阿Sa。」此話一出立即令她們二人爆喊，郭采潔更喊到遮臉，可想而知她們的感情增進不少。而阿Sa眼見吳莫愁哭成淚人，隨即大叫一句：「不要哭了。」給予對方安蔚。

郭采潔和阿Sa爆喊。（影片截圖）

而韓國少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）對於黃小蕾的離開非常不捨，事關對方是她第一位中文老師外，二人更是室友關係：「我來長沙的時候她是我的第一個朋友，也是我的第一個家人，我們住在同一個房間，她給了我很多的幫助，看到她離開我非常難過。」

Jessica非常不捨黃小蕾。（影片截圖）