乘風破浪3 |阿嬌被隊友趙櫻子投訴說話太直　網友替不值：給我滾

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）開播後話題不斷，30位姐姐今（3日）就進行第一次公演，而內地藝人趙櫻子繼在節目上認錯阿Sa（蔡卓妍）是阿嬌（鍾欣潼）被網友指做作後，在今日的公演舞台上她卻指阿嬌說話方式過於直接，令她有感到不舒服的情緒，言論一出再度令網友不滿，紛紛指她是綠茶婊，望她快一點被淘汰。

30位姐姐將進行第一次公演對決。（影片截圖）

在首次公演的舞台上，阿嬌﹑寧靜﹑趙櫻子是一組，她們演唱的歌曲為《情書》，而在未正式踏上舞台前，她們三人就在排練後於車上閒聊，過程中趙櫻子則詢問在旁的阿嬌：「你是平時你跟朋友說話，也是這種方式，對不對，就是直給的方式。」原來在排練時阿嬌曾指出趙櫻子的眼神太過於死板：「你的眼神也太死了，你不要那麼死板。」這一句說話可能令到她感到不舒服，而身為隊長的寧靜此刻就跳出來緩和，言語中似站在阿嬌那一邊，覺得她根本沒有錯：「我是覺得在我們人生的道路上面，有人願意直說比跟你笑着，然後在後頭摳你，我覺得要強。你是那種八面都特別玲瓏的人，就是把持得住這些。」當下可以看得出阿嬌非常尷尬，隨後就向趙櫻子道歉：「對不起。」而她則表示：「沒事，是我自己問題，過於敏感。」不少網友認為阿嬌根本不用道歉，覺得趙櫻子根的言行舉止根本是在炒作，紛紛指責她「給我滾」﹑「眼神真的好死」﹑「有毒吧這個女人」等，替阿嬌感到不值。

趙櫻子認為阿嬌說說直接。（影片截圖）

阿嬌當下顯得尷尬道歉。（影片截圖）

而在拉票的環節,阿嬌亦直言同寧靜合作非常開心,更覺得自己與對方在個性上有一些相似:「我其實很開心可以跟靜姐一組，因為其實我覺得，我跟靜姐還蠻像的性格，都很直接。」

阿嬌直言自己在個性上同寧靜好似。（影片截圖）

雖然她們這一組《情書》（873票）最終在得票率上輸給那英組演唱的《羞答答的玫瑰靜悄悄地開》（892票），不過在總分數上那寧靜帶領的同盟隊是勝利者，全員姐姐順利晉級，而那英的同盟組則有兩位姐姐需要離開，而這兩位姐姐就是演唱《談笑一生》的吳莫愁﹑黃小蕾，因為在同盟組上她們在個人喜愛度上分數是比較低，她們的離開令不少姐姐大感意外，更有姐姐認不住哭不捨得她們。

吳莫愁﹑黃小蕾淘汰。（影片截圖）