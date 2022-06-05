港姐2022｜應屆佳麗爆首輪面試詳情：有人着透哂毛嘅底褲周圍走

《2022香港小姐競選》於6月2日進行首輪面試。早上10點左右就陸續有佳麗前往港鐵康城站等候上車入TVB電視城，同時當日也吸引了不少傳媒採訪。約11點半傳媒就前往TVB電視城再「見一見」參選佳麗。不過，這是傳媒以及大眾熟知的版本，而參選佳麗的版本又是怎樣？《01娛樂》向本屆其中一位今屆參選佳麗詢問進入TVB電視城的遭遇，發生的事遠比大家知道的精彩和有趣。



第一輪面試一定係香港小姐選舉入面最繽紛嗰日。（資料圖片）

參選香港小姐的佳麗統一都會在早上9時半至11時半這段時間分批乘坐專車進去TVB，其後就要馬上更換三點式泳衣後並不是馬上「面聖」（評判以及TVB高層），而是排隊去影相。她說：「換完三點式就去影相，都係影全身半身咁。有啲女仔喺影相嗰時好想才藝表演咁，但係俾攝影師Stop咗，影完相之後就係換返便服見傳媒。」

才藝表演...唔通係佢？（資料圖片）

年年都有特別搶眼嘅參選佳麗。（資料圖片）

她笑說，換了泳衣影相時發生了一件特別事，說：「初頭見到有個女仔着住件透晒毛嘅底褲，原來佢係唔記得咗帶泳衣下身。咁點？喺佢着住周圍行嘅時候，就已經有工作人員出聲鬧：『妳點可以咁樣着住周圍走㗎，你知唔知出面有記者？』到佢影相嘅時候，個攝影師仲唔敢影添，話：『嘩！我問吓先。』然後個攝影師就咁默默地行開咗。後尾見評判嗰時，個女仔好似係着返條褲見。」

呢個叫Cecca，今年25歲，任職金融行業，從美國回港。（資料圖片）

呢位都好突出。（資料圖片）

在換完便服見完傳媒後，她們又被要求換回泳衣逐一地見評判，不過見評判時就比較簡單，只需要作簡單自我介紹，回答一些簡單問題就可以了。她說：「有曾志偉、樂小姐同幾個高層。志偉哥睇落去就真正高層咁樣，好嚴肅，唔多笑容，同電視機睇到嘅完成唔同。」逐一地見完評判後，佳麗們又被安排分成小組入內一未排開地站着。

大家見到的場面是這樣。（資料圖片）

等待「面聖」之前，原來參選佳麗都需要留在休息室等候，大多數人都會補一補妝，又或者聊天互相認識一下。她說：「有啲人全身都搽粉！你知入面好凍，我哋又着晒三點式泳衣，所以好多人都會帶定件羽絨外套，但係一除外套就會出事，因為啲粉會黐晒喺件外套上面！然後就會變到斑點狗咁一忽忽，仲有個佳麗連『海膽』（腋毛）都冇剃呀，真係好特別！好有自信！」

曾志偉和樂小姐均表示第一輪面試只是「隔走唔得嘅人」。（資料圖片）

等到全體「面聖」完畢，都見到了評判後，佳麗們就被要求更換便服再度進入會見室，這次也同樣被安排一字排開。她說：「今次冇問問題呀，樂小姐拎咗手機出嚟影張咗張相，工作人員就叫我哋出返去。」她表示，整個面試流程需時8小時左右。

睇嚟都係大熱。（資料圖片）

呢個都係大熱。（資料圖片）

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