一年一度的《2022香港小姐競選》今日（2日）進行首輪面試。不少佳麗今早到達港鐵康城站，部分樣子頗為標青，也有從外國回流的港人來參與面試，當中更有明星二代林俊賢的女兒都參選。其實不少明星在參選前未懂打扮，樣子較像路人，但參選後卻成功大變身，《開罐》讓大家回顧９位藝人參選港姐前後大變身，看看誰人差超大！



選美盛事《2022香港小姐競選》今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。不少參加者今早在康城港鐵站轉乘專車往電視城，更有大批傳媒在現場採訪。由於疫情關係，近兩年港姐均沒有海外取景拍攝，見近日疫情緩和，加上但今年是港姐競選50周年，為隆重其事將安排《2022香港小姐競選》一眾入選佳麗往日本拍攝。

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每年首輪面試都會引起網民討論，去年就跑出利愛安。有網民翻出幾位港姐出身的藝人首輪面試與參選後的對比照，直指面試的形象與參選後已有很大分別。以下9位港姐藝人初選時與現在的外型，誰有最大變化？

👇👇👇按圖看9位港姐藝人選前選後大變身👇👇👇

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