車銀優獲選副業最賺錢韓星冠軍　去年24歲買2800萬豪宅做業主

早前韓國節目《TMI NEWS SHOW》公開了「副業最賺錢韓星」排行榜，冠軍由近年活躍於K-Pop、韓劇、主持和綜藝的車銀優奪得。有指他於去年勁賺60億韓元（約3,771萬港元），首季利益佔了公司44%收入，比原組合ASTRO賺的總和更高！



車銀優前年於《女神降臨》的表現大受好評。（劇照）

有「臉蛋天才」之稱的車銀優除了偶像的本業大受歡迎外，在韓劇和廣告界的表現也十分出色。排行廣告界順位第一的車銀優，不但包攬化妝品、燒酒和香水等超過10個國內廣告，他更獲Burberry、LV和Bvlgari等國際品牌邀請擔任品牌推廣大使，證明了他國際及的知名度和影響力。

車銀優的廣告代言不限於韓國。（Mister Potato）

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根據節目公開，車銀優2020年的總收入為25億7,600萬韓元（約1,619萬港元），可是去到2021年，單是第一季他已賺約15億韓元（約943萬港元），佔全公司所有藝人收入的44%。相反ASTRO原組合6位成員合計，第一季才為公司進佔了9億2千萬韓元（約578萬港元），只佔27%，可見車銀優一人的吸金力，估計車銀優去年已成功賺超過60億韓元。

ASTRO的收入雖然排公司第二，但仍不及車銀優一人在多方面的成績。（FATAGIO）

去年當時年僅24歲的車銀優以45億韓元（約2,828萬港元）購入位於清潭洞一頂層豪宅，有指他在零銀行貸款的情況下一次性購入，前屋主更是三星物產理事會議長崔治勳。豪宅能飽覽漢江美景外，主打一層只住一戶，因此吸引了不少藝人和財閥家入住，包括朴敏英等。

車銀優去年Full Pay做業主，吸金力強！（網上圖片）

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