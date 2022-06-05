黃劍文相隔4年後再出新歌《人間飄浮》　盼透過歌曲令人懂得珍惜

香港男歌手黃劍文（Kimman）於2020年參加《全民造星III》並獨得第九名，在參加《全民造星III》前黃劍文已經參加過不少的大型比賽及街頭表演。黃劍文於2016年曾經加入ViuTV當藝人及歌手，退出ViuTV後以獨立歌手身份回到ViuTV參加《全民造星III》。

黃劍文（Kimman）於2020年參加《全民造星III》並獨得第九名 (資料圖片)

黃劍文對上一次推出作品是四年前，黃劍文身為獨立歌手的路走來不易，近日再推出新歌《人間飄浮》，除了要自資出歌，更要自資拍攝MV。黃劍文今次獲得一位前輩任監製相助，出錢予他拍攝MV，更落力幫忙拍攝，而歌曲方面有李端嫻擔任監製與編曲，填詞人則有Oscar，再加上來自台灣有名的混音師王秉皇（Ben Wang）助陣，黃劍文今次新歌有嶄新突破，有更多的挑戰。

黃劍文出新歌《人間飄浮》 (ig@kimmanw)

黃劍文的媽媽於12年前母親因燒炭自殺而身亡，當時的黃劍文經歷了媽媽自殺的沉重打擊，情緒曾經找不到出口。今次黃劍文新歌MV中會有一幕出現黃劍文與媽媽小時候的合照，導演希望透過《人間飄浮》帶出「珍惜」訊息，亦希望可以帶出黃劍文過去的經歷，黃劍文亦表示：「因為我曾經失去過，更學會珍惜擁有，唔係所有嘢都理所當然。」

導演希望透過《人間飄浮》帶出「珍惜」訊息 (ig@kimmanw)

黃劍文表示一直希望找到與母親的合照，但怎樣找也找不到，卻於搬屋時突然出現這張合照，黃劍文找到時已經熱淚盈眶，所以應用在這個MV內。而MV則被稱讚很有電影感覺，原來是導演借出自己的辦公室予他拍攝，唱片封套則是黃劍文在拍攝期間的自拍照，卻出奇地吸引。

導演借出自己的辦公室予他拍攝MV (ig@kimmanw)

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