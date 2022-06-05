張致恒第三胎提早一個月報到　雯雯表示見一面就要分開並插胃喉

香港藝人張致恒（Steven）於2019年7月時宣佈將與女粉絲區燕雯（雯雯）結婚，並且公佈大仔張天寶已經在4月時出生，而當時的女友梁皓恩表示自己毫不知情，被他蒙在鼓裡。而私生活混亂的Steven因為形象破產已經淡出幕前轉行當餐廳廚師。

Steven張致恒與雯雯即將迎來第3胎。（IG：@ugly__mama）

Steven在宣佈結婚後兩個月便與雯雯登記結婚，並且於同年宣佈雯雯再度懷孕，而Steven與雯雯的婚姻生活網民一直都非常留意，因為他們之間不停離離合合，充滿娛樂性。今年1月雯雯再次於社交平台上暗示與Steven已經離婚，但Steven火速「冧掂」雯雯並公佈已經懷有第三胎，雯雯亦於直播中承認懷孕消息及避談離婚之事。

廿四孝老竇！（IG@stevencheung）

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今日（5日）Steven與雯雯宣佈第三位兒子已經出生，雯雯於社交平台上載了兒子的照片，並透露兒子提早了一個月出生，但見了一面便要分開：「單一句說話，最近係我身上變得一啲都唔容易，《身體健康，係身邊已足夠》。提早一個月見面，但只係見了一秒，就要分開，呢段日子，的確過得唔容易，每日望住你咁細個就要插胃喉，一直堅持相信會有奇蹟，終於等到好消息，你快可以回家了，你要加油。珍惜，生活上每一個細節，好多嘢不是理所當然，好好享受擁有嘅每一秒。」

Steven與雯雯宣佈第三位兒子已經出生 (ig@ugly__mama)

雯雯並透露兒子提早了一個月出生 (ig@ugly__mama)

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