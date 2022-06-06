林作無懼TVB律師信　稱與「重慶綺夢」取得聯繫可邀約她拍攝

香港「抽水王」林作上星期在社交平台發表「九成港姐都係豬扒論」後，立即引起不少網民熱烈討論，更疑似因為這言論而引起無綫電視（TVB）的關注。

林作確認自己堅係收律師信。（IG/@jolamchok）

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TVB於上星期更向林作發出律師信，指林作的言論屬於誹謗性質，要求林作並從所有平台移除有關言論，林作須向TVB及利愛安小姐道歉及澄清有關言論，及在林作的社交平台刊登道歉及澄清聲明等事項。日前TVB舉辦《2022年香港小姐競選》時林作亦有親身到現場「踩場」，但傳媒向林作詢問有否看中那一個參選佳麗時，林作雖未有即時點評參選佳麗，但仍然表示無懼TVB所發的律師信。

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今日（6日）林作在社交平台上載了一張與參選《2022年香港小姐競選》的其中一位參選佳麗紅衣女郎「重慶綺夢」（Atlantic）的對話，並表示已經與「重慶綺夢」取得聯繫。林作表示於去年港姐競選成功捧紅利愛安（東涌羅皓楷）報，今年決定鎖定「重慶綺夢」為他的心水佳麗，並留言：「由於一樣叫綺夢實在太重複乏味，我決定命名她為「同床異夢」的「異夢」！！！現在開放傳媒透過我邀約和她的拍攝採訪工作。本人已取得她同意可以安排合作邀約。」林作希望TVB高抬貴手，不是像去年一樣因為他而在第一輪就淘汰他鎖定的心水佳麗，並且向TVB表示：「如果你願意通知她參加下一輪競選的話，本人願意大局為重，以和為貴，鄭重道歉，並連連稱讚TVB之眼光。」

林作表示已經與「重慶綺夢」Atlantic取得聯繫（ig＠jolamchok）

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