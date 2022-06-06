紅丹心︱李準遇恩師Rain獲出道機會　入伍恐慌症惡化傳試圖自殺

由李準、姜漢娜和張赫主演的《紅丹心》將於今晚（6日）播出第11集，香港劇迷亦能在Disney+同步追看。飾演「李泰」一角的李準雖然男團出身，但他再憑劇中的細膩演技，打破偶像零演技的既定印象。



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李準是少有能打破偶像零演技既定印象的演員。（劇照）

1989年生的李準原名李昌宣，早在初中時已懷有演員夢，但卻被當時的老師認定不會成功，因此轉投考藝術高中的舞蹈科。舞蹈實力高超的李準其後更憑自身天份和努力，成功考上韓國著名的韓國藝術綜合大學舞蹈科，可是由於大學禁止學生在學時進行廣播及演藝活動，李準只好可惜地選擇退學。

李準獲Rain相中後，獲機會參演荷里活電影《忍者刺客》。（劇照）

出道前李準邊做兼職模特兒邊進行各大小試鏡，直至遇上恩師Rain才獲得出道的機會。有指李準去到Rain成立的舊公司J. Tune娛樂試鏡，當時他抱着「看到Rain一眼亦好」的想法參加，誰不知Rain一眼就覺得李準與年輕時的自己十分相似，所以相中了他。2009年李準就曾於電影《忍者刺客》中飾演Rain的少年版，獲稱為「最年輕韓國荷里活演員」的稱號。

李準於2009年以MBLAQ一員出道，海內外人氣都非常高。（網上圖片）

2009年李準正式以男團MBLAQ一員出道，組合僅花了一年就奪得音樂節目一位外，海內外都擁當年不輸2PM等的高人氣。直至2014年李準宣布退團，並簽約柳承龍和李世榮等在內的Prain TPC，集中演員活動。李準帶着偶像的名字出道，難免會有演技差的既定印象，但他卻用意外的好演技說服觀眾。其中他於2014年《岬童夷》中，一秒切換變態殺人魔的精湛演技讓人驚訝。

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李準入伍後曾誤傳試圖自殺，同時公開了患有恐慌症的事實。（網上圖片）

李準入伍後誤傳出試圖自殺的消息，有指他被點名成受關注士兵並送往Green Camp，幸好公司證實是假消息。不過同時公開了李準做演員時已患有恐慌症的事實，原本他獲得免除兵役，但為了克服才自願入伍，只是不幸地在當兵期間惡化，最終調職至社會服務要員完成服役。2019年退伍後，李準並沒有馬上重返熒幕前，直至去年少以Netflix《寧靜海》正式回歸，劇迷都非常期待他之後的活躍。

李準與庭沼珉戀情於2018年戲假情真，可惜2020年6月宣布分手。（Viu《K1頭條》）

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