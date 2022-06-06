林作澄清「豬趴」唔係指利愛安　承諾提交書面回應予TVB

林作早前稱呼港姐佳麗為「豬趴」惹無綫（TVB）不滿，獲發律師信，TVB要求林作最遲於周二（7日）答覆。林作今日（6日）宣布開直播給予正式回應，並設有問答環節，直稱是「尊重民意」。



林作開直播澄清事件。（直播截圖）

林作於直播中承諾今晚會回家撰寫書面回應，明日交予TVB。至於會否親自提交，則要視乎女友裕美是否願意駕車載他到將軍澳電視城。林作澄清，他的「豬趴」言論僅屬意見陳述，法律上難以用誹謗案提出控告。而他認為每人對「豬趴」定義不同，難以提告；而港姐第二輪競選日子與TVB要求林作回覆日子撞期，故他認為有機會是曲線宣傳。

19歲的Kirsten霍韻璇被指與資深藝人羅浩楷及佛祖撞樣。（資料圖片）

對於TVB提出的四個要求，林作強調「豬趴」一字是指「海選階段，唔入圍、想成為候選嗰啲。」他再有惹火言論：「確實講豬扒係唔啱嘅。呢啲係恐龍、暴龍，你講豬扒，你講豬扒係侮辱緊豬扒，我同全港市民道歉。」林作又表示，貼文中他是指稱利愛安是「最出名的候選人」，不是「豬趴」。林作認為澄清誤會後便無須移除爭議貼文和道歉，僅屬「美麗嘅誤會」，並透露之後會再出一個永久的澄清貼文。

林作希望今次回應可以平息風波，各方得到滿意解釋。他又強調不是「跪低」，也不怕TVB落實提告，他說：「小弟係怕打擂台，唔怕打官司。」

林作開咪直播前接受《香港01》訪問時又指原文中「趴」有得講，堅持沒有做錯，他說：「其實大家都可以留意吓我寫個隻『趴』字，同嗰隻『扒』字好唔同，咁所以呢度係有得講。」

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