劉小慧因用超聲波驅狗器惹民憤　寵營樂出聲明割席暫停合作

香港藝人劉小慧日前因為在社交平台直播分享放狗好物，亦提到自己淘寶買了「超聲波驅狗器」驅逐唐狗，此言一出引起大量網民關注事件。劉小慧亦即場示範使用「超聲波驅狗器」，可以見到在場的狗狗亦同樣有少許反應。

劉小慧帶備同皮鞭與愛犬到西貢散步。（影片截圖）

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劉小慧在試用完「超聲波驅狗器」後立即有大批網民憤怒指責劉小慧的行為過份，紛紛湧到留言：「跟本唔識養狗，感覺拎隻狗嚟做Show，我未見過主人帶隻狗出街，要拎支野出嚟嚇佢先聽話，如真心當狗狗喺自己兒子，唔會連執屎都驚臭！」等批評的說話，劉小慧雖然有立即出來道歉：「我很抱歉昨晚的直播引起很大迴響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為什麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」但網民並不接受，並指她誤導及歧視唐狗。

道歉文。（截圖）

今日（6日），寵物藥妝在社交平台發出聲明表示與劉小慧暫停合作關係：「本公司留意到旗下品牌寵營樂代言人劉小慧小姐近日於直播的內容引起市民廣泛關注，一直與劉小姐保持溝通跟進事件，經雙方協議後，劉小姐主動提出願意與本公司暫停合作關係。」寵物藥妝並表示不分品種及每一個小生命都值得被好好善待，愛護所有寵物，明顯因為劉小慧日前的行為而立即割席。

寵物藥妝在社交平台發出聲明表示與劉小慧暫停合作關係 (fb@寵物藥妝)

劉小慧因用超聲波驅狗器惹民憤 (fb@寵物藥妝)

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