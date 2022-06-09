十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪墮樓慘死　6大疑兇各有特殊動機

由王偉仁監製、黎家明擔任編審的《十八年後的終極告白2.0》，逢周一至周五晚九點半翡翠台播映，演員陣容包括：譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪、曹永廉、阮兒、何啟南、李國麟、邵展鵬、鄧卓殷、麥皓兒、董敬文、吳嘉儀、杜大偉、蔡國威、陳狄克及易宇航等。



Queenie（譚凱琪飾）終於「領便當」，而去到尋晚嗰集大家先發現，原來第一集播出嘅畫面唔係噩夢，而係尋晚一集嘅插敘，真係估你唔到！（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

昨晚（08/6）播出的第八集劇情直入「戲肉」，譚凱琪飾演的莊銳婷Queenie終於「領便當」墮樓身亡，而Queenie身亡前的被追殺及負傷躲藏畫面，更是似曾相識。原來Queenie首集被追殺的畫面並不是噩夢，而是劇組專誠以插敘形式交代故事，令觀眾追看時不但會憶起之前的經典場口，更可能因而想起之前遺漏了線索，令前後劇情更為完美呼應。監製王偉仁受訪時透露，《十八年後2.0》今次確是採用了「唧牙膏」的方式講故仔，希望觀眾看得更過癮之餘亦能時刻有驚喜，如此有心思，難怪網民留言大讚：「集集有驚喜，睇少晚隨時Miss咗啲嘢！」、「劇情好緊湊，成日爆啲新線索！」

Queenie終於「領便當」，而去到尋晚嗰集大家先發現，原來第一集播出嘅畫面唔係噩夢，而係尋晚一集嘅插敘，真係估你唔到！（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

譚凱琪（Zoie）是次一改斯文形象、破格演出癲喪潑婦頗為網民受落，更封她為「攬炒姐」。對於角色引發熱議卻要提早離場，Zoie受訪時笑言：「雖然我拜拜咗，但我靈魂仍在㗎，佢哋會不斷召喚番我出嚟，交代返好多嘢。」Zoie續指靈堂戲亦令她相當難忘：「今晚大家就會睇到㗎啦。劇組其實每一幕都拍得好仔細同用心，好似我由死亡到殮房再到靈堂咁，個感覺都好真實，我覺得自己好似真係經歷咗一次死亡咁，我見到自己張遺照都有啲毛管戙。」Zoie又指與譚俊彥對戲的場口也是十分難忘：「我好少拍咁多內心戲，尤其畀阿譚捏住條頸嗰場真係好深刻，因為又要記走位、動作，又要講住對白，仲要就埋機位，是但一邊NG都要從頭嚟過。所以為咗拍攝時順利啲，我哋每場戲都會事前綵排好多好多次，所以拍攝時都好順利，兩、三Take就完成。」果然專業。

嫌疑人物5號：Kammy 殺人動機：因愛成恨。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

Queenie之死更掀起一波追兇熱潮，網友紛紛偵探上身，列出一眾嫌疑人，當中姚尚謙Angus（譚俊彥飾）、宋慧琪Joyce（趙希洛飾）、沈越（龔嘉欣飾）、方志浩Jason（陳山聰飾）、葉凌風Kammy（阮兒飾）嫌疑度最高。

1.姚尚謙Angus（譚俊彥飾）

Angus找沈越請槍畫畫一事被Queenie拆穿，更曾因而出手襲擊Queenie；加上受到Queenie與Jason搞婚外情的衝擊，會否為保名聲及不甘「戴綠帽」而動殺機？

2.宋慧琪Joyce（趙希洛飾）

Joyce自揭發Queenie與老公Jason有婚外情，兼間接連累自己小產後，已對Queenie懷恨在心；雖然「自製拗柴」事件成功抹黑Queenie，但深藏不露的Joyce會否再下一城？

3. 沈越（龔嘉欣飾）

Queenie曾懷疑沈越與Angus關係，更在沈越糖水店開張當日踩場，已有復仇動機；加上Queenie死時，沈越剛好在現場出現，眼神亦相當閃縮，嫌疑度大增！

4. 方志浩Jason（陳山聰飾）

Jason與Queenie雖然曾有姦情，又一同捲入撞死大肚婆風波，但由於一早想擺脫Queenie糾纏、加上懷疑Queenie因妒成恨對老婆Joyce不利，因而想殺人滅口亦不足為奇。

5. 葉凌風Kammy（阮兒飾）

身為助手的Kammy對Queenie有着「扭曲的愛」，更一度想與Queenie同歸於盡，只是最終事敗。到底消失多時的Kammy，會否死心不息繼續想置Queenie於死地？

6. 沈曉彤（鄧卓殷飾）

發現了姐姐沈越與姚尚謙「有路」，在糖水台開張當日被Queenie（譚凱琪飾）當眾掌摑。Queenie墮樓慘死當晚失蹤，其後被發現精神恍惚地出現在畫室。

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