Britney Spears與拍拖6年男友結婚　慘遭前度硬闖婚禮現場搞事

Britney Spears 6月9日與交往6年的男友Sam Asghari低調完婚，不過當天在婚禮前發生一起意外事故。曾與Britney結婚55個小時的前夫Jason Alexander無預警闖進女方位於加州的家中，不僅宣稱自已有受邀，還大開直播公開婚禮現場，最後被保安壓制在地上，並由警方逮補。



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綜合外媒報導，Alexander在加州當地時間9日下午在自己的instagram上直播，不僅直接闖進Britney的豪宅內，還不顧保安勸阻，大搖大擺的走進即將舉辦婚禮的戶外帳篷中，並且不斷堅稱「是Britney邀我來了」，還說「她是我的第一任，也是唯一的妻子」，「我是她第一任丈夫，我今天就是來破壞婚禮的」，脫軌行徑讓現場保安超無奈，最後直接把他壓制在地上，並等警方到現場後將他逮捕。

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Britney的律師Mathew Rosengart事後也證實發生這起事件，並表示他正在與地方執法部門合作，希望讓Alexander在法律允許的最大範圍內受到起訴。

據悉，Britney和Alexander於2004年1月在拉斯維加斯宣布結婚，不料在短短55的小時候就離婚。2020年8月，Alexander也被媒體捕捉到出現在洛杉磯法院外的「解放Britney」（#FreeBritney）集會上，他當時宣稱自己是來表達對Britney的支持，並稱他與女方一直都有聯絡。

外媒報導指出，Britney和小12歲的健身教練男友Sam Asghari戀情長跑6年，並在去年9月宣布訂婚。今年4月，Britney開心公布懷孕喜訊，可惜隔月就宣布流產。據傳，Britney和男友9日在加州低調舉辦婚禮，僅邀請親友團出席，不過如今已和她鬧翻的父親及妹妹都不會現身。

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