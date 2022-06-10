鄭爽7個月後IG更新3年前訪問　「被困暴風雨逃不出」揭當下心境？

內地女星鄭爽於2021年1月被爆代孕後，相繼陷入陰陽合同、天價片酬、偷稅漏稅等風波，被官方封殺，演藝事業就此停滯。沒有辦法在微博活躍的鄭爽，轉戰到Instagram，不時分享動態，但自去年11月20日後便沒有更新，直到今日（10日）早上才一連Post 9張圖片，引起網友熱議。



這9張圖片是鄭爽為法國雜誌《JALOUSE》中國版拍攝的封面與內頁以及訪問內容。當中的封面相是一張臉部大特寫，她閉着雙眼，大膽嘗試顏料妝；而另外兩張臉部特寫則以濕髮出鏡，妝容清冷。在開頭的一段文中，鄭爽寫到：「好像夢到過被困在暴風雨裡，然後自己也逃不出去。可能生活中有壓力的時候會夢到這樣子的夢吧……」在最後一篇「Q&A」中，鄭爽也回答了很多問題，坦言近一兩年時間推掉了很多雜誌拍攝，總怕自己做不好，不想勉強，最害怕與其他人比較，之所以選擇這本雜誌，是因為《JALOUSE》提供的支援讓她感覺舒適、有安全感，且年輕又有獨特個性與思想，很適合自己，加之是創刊號的封面，所以覺得特別榮幸。

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不過，這其實是鄭爽在2019年為《JALOUSE》中國版拍攝的9月份創刊號封面，不知道是不是因為特別感觸或喜愛，所以重新Post出這一段。

《JALOUSE》中國版創刊號封面。（網絡圖片）

雖然鄭爽已被封殺近一年半，但仍有大量粉絲追隨，紛紛留言道：「等很久了」、「如果可以請從夢裏醒來，放下過去，好好生活」、「一定要成為更好的自己呀！我們都在背後默默支持着你的」等。