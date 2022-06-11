宋智雅做義工被指"扮乖"純粹博洗底　傳未受假貨風波影響興奮夜蒲

韓國時尚美妝博主宋智雅因參加戀愛實境節目《單身即地獄》而迅速爆紅，擁有精緻五官、魔鬼身材的她收穫了不少粉絲，後來被曝出穿戴假貨、居住的豪宅是租的而導致「白富美」人設崩塌全毀，成為全網唾棄的對象。對於「假貨風波」她公開鞠躬道歉後，即從IG裡清空了所有內容，並神隱了近4個月。



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最近宋智雅在IG上上載了一張照片，只見照片裡的她身穿白色T恤和牛仔褲，和以往化著濃妝、性感打扮的她大有不同。簡單樸素的打扮加上一頭烏黑長髮，看起來清純碧玉。她還在照片寫道：「託福為我擔心和為我應援的人，我很健康，大家都過得好嗎？」引來了網民為她點讚，並留言為她加油打氣，歡迎她回歸。

沒想到近日網上流傳出宋智雅的近況照片，並標題為「只是宋智雅嗎？」，只見她身穿性感的緊身連身裙，綁著俏麗高馬尾和頂著大濃妝，手拿著香煙和友人聚會，而另一張照片中她悠閒的坐在沙發上手持酒杯。

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此照片一曝光即引來了網民的質疑，覺得她並沒有因早前的「假貨風波」而陷入低潮期，依舊在過著紙醉金迷的日子，也有網民質疑她是為了複出而做準備。不過後來也有人出面替她解釋，表示這些照片是過去她在「Burning Sun」玩樂時所拍下的照片，而非最近的所拍攝。同時也有網友表示不解：「人家去夜店又怎樣？」、「PO主的意圖很明顯了！」等。

另外，早前宋智雅被目擊到教擔任廚房志願工作者，定期會與經紀人一同認真的進行職工服務，以示懺悔，讓網民為她感到心疼。

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