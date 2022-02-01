唔止翻版Jennie宋智雅著假貨！盤點A貨藝人　劉亦菲疑著假Fendi

早前韓國綜藝節目《單身即地獄》裡爆紅的韓國網紅宋智雅穿假貨事件成為了娛樂圈熱議話題。原以為宋智雅本人道歉之後，此次的假貨事件就此結束，豈料假貨事件繼續在其他藝人身上延燒。



韓國網紅宋智雅原本人設為白富美，因此次假貨事件人設大崩壞，意外牽扯出中國多名頂流女藝人其實此前也曾經穿過假貨而被廠商發聲明打臉。

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楊冪是現下的頂流女藝人，還有帶貨女王之稱，但她也曾經出現過不慎挑選時尚單品導致出現「穿假貨」的公關災難。於2016年綜藝節目《真正男子漢》裡她穿了一雙VANS休閒球鞋，這雙球鞋一邊是星星繪圖設計一邊是CHANEL經典雙C Logo設計。當時大家都驚訝VANS竟然聯名CHANEL推出聯名款球鞋，這件事因此登上熱搜。正當大家在急著搜這雙聯名款球鞋，VANS官方立刻發了澄清文指「從沒有跟CHANEL合作，拒絕承認這雙毫無品味的鞋」同等於坐實楊冪穿假貨。

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而有仙女姐姐稱號，最仙氣女藝人劉亦菲也曾多次被揪出穿假貨高定禮服。劉亦菲最著名的假貨災難名場為范冰冰同款粉色Valentino禮服以及Fendi山寨禮服，因腰帶不同色而露出破綻。

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除了劉亦菲，同樣是娛樂圈頂流女藝人的唐嫣也曾陷入假貨風波。唐嫣在2015年的上海電影節上穿了一襲來自Elie Saab的仙女藍飄紗禮裙。豈料用模特兒時裝表演圖對比之下，發現唐嫣的禮服吊帶上繡花，而裙擺紗布的質感也顯得廉價，剪裁沒有原版脫俗。唐嫣的經紀公司出面解圍，稱是團隊收的是正貨的錢卻找了一件假貨讓唐嫣穿到紅地氈上。

藝人在穿搭造型上出錯，還真是非常大的公關危機，只能說每個行業都有每個行業的風險和壓力了。

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