十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪被殺　三點分析曹永廉先係真兇

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情進入直路，於第8集中譚凱琪（飾莊銳婷）被神秘人引到工廠大廈內，用玻璃樽插肚，再被推落樓墮樓而死。譚凱琪的角色生前與多人有「牙齒印」，劇集播出後更引起網民熱烈討論真兇孰誰。



變咗推理劇。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

網民對此議論紛紛，更例舉出譚俊彥（飾姚尚謙）、龔嘉欣（飾沈越）、陳山聰（飾方志浩）、趙希洛（飾宋慧琪）、阮兒（飾葉凌風）以及鄧卓殷（飾沈曉彤）6位嫌疑人，指他們各自都有動機殺害譚凱琪。值步留意的是，兇手的手在用玻璃樽插向譚凱琪時，曾於鏡頭中出現過一秒，又是不是一個重要線索呢？

推理邊個殺死譚凱琪（飾莊銳婷）。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

似係女人手。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

昨晚（09/6）一集講到譚俊彥發現曹永廉（飾何大勇）借故接近他，後來曹永廉才坦白指自己是一名前警察，離職後擔任私家偵探，受聘於譚凱琪調查譚俊彥出軌的事，因為對譚凱琪的死存疑，所以在她死後才出手調查真相。譚俊彥又接受了曹永廉的請求，一起查出真兇，曹永廉更找到了前警察同事的幫忙，查出譚凱琪死前收到的電話號碼。集數尾段，譚俊彥揭發了陳山聰與譚凱琪有染，後來兩人更於靈堂上大打出手。

曹永廉（飾何大勇）收到資料後，明明有幾頁紙。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

到譚俊彥（飾姚尚謙）手上就剩返一個電話號碼。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

雖然所以證據都指向6大疑兇，但其實曹永廉更可疑。其一，身為私家偵探的曹永廉，他與譚俊彥或是譚凱琪並沒有交情，所以調查譚凱琪死因的動機十分薄弱。其二，因為他受受聘於譚凱琪，順利成章地是最有可能約譚凱琪在晚上到工廠大廈天台見面，而譚凱琪會應約的人。其三，在曹永廉尋求前警察同事，查出譚凱琪死前通話的電話號碼後，他並沒有將資料完整地交給譚俊彥，而只是用一張紙條寫上「92073248」交給譚俊彥着他繼續調查，中間過程極有可能「做了手腳」。