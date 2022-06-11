十八年後的終極告白2.0｜道具畫出自龔嘉欣手筆：不經意愈畫愈多

由王偉仁監製、黎家明擔任編審的《MORAZ天然草本皮膚靈特約：十八年後的終極告白2.0》，逢周一至周五晚九點半翡翠台播映，演員陣容包括：譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪、曹永廉、阮兒、何啟南、李國麟、邵展鵬、鄧卓殷、麥皓兒、董敬文、吳嘉儀、杜大偉、蔡國威、陳狄克及易宇航等。



Queenie墮樓案有新進展，兇手懷疑係女性，而當晚喺兇案現場出現過嘅女性只得沈越，令佢嫌疑度大增。

劇集自莊銳婷Queenie（譚凱琪飾）死後，引發全城競猜誰是殺人真兇！昨晚一集講到Queenie墮樓案有新進展，根據大廈保安口供，懷疑兇手是穿漁網絲襪及著豹紋鞋的女人，而當晚在兇案現場出現過的女士只有沈月（龔嘉欣飾），令其嫌疑度大增！思緒混亂的沈月索性埋頭畫畫，期間一度憶起Queenie死亡畫面以致靈感大爆發、運筆如飛。

龔嘉欣透露有學過畫畫，而劇中畫畫場口都係親自上陣。

劇中分別飾演冇天份畫家及隱藏畫畫高手的譚俊彥（Shaun）及龔嘉欣（Katy），原來現實中同為畫得之人！Katy受訪時透露曾跟過老師學畫畫，並大爆劇中部份道具畫是出自其手筆，她說：「我學咗幾年，至於畫得靚唔靚就見仁見智！因為現場要擺嘅道具太多，所以會幫手畫啲。」Katy續指拍攝畫畫戲亦是親自落手畫，她說：「拍嘅時候會按番劇本嘅作品嚟畫，但有時都會畫吓其他，佢哋都叫我唔使畫咁多，但都會不經意愈畫愈多。」

譚俊彥揭雜誌呢個靈感，原來係嚟自朋友嘅藝術家老公。

讀Art出身的Shaun則坦言已有多年沒有執筆畫畫，他說：「以前畫素描比較多、油畫都有，但都廿幾年冇畫，今次攞番起支筆都幾開心，做畫家呢個角色會諗番起以前啲同學、朋友。」謙稱自己與劇中角色同樣沒有畫畫天分的Shaun，大方分享了自己「街頭漫畫風」作品之餘，還大晒女兒5歲時的畫作，不但充滿童真、且色彩豐富，看來是遺傳了爸爸的藝術基因。為做好畫家角色，Shaun事前特意向身為藝術家太太的朋友「索料」：「佢話佢一講嘢，佢老公就扮睇雜誌，其實睇嚟睇去都係嗰一頁，我都有將呢樣嘢加落角色入面。」