郭書瑤著小背心跳火辣「洗地舞」超性感　狂劈M字腿網民不停重溫

台灣女星郭書瑤因為外型火辣，從廣告出道之後就成為大家心中的「性感女神」。近年來她力拚轉型，在作品《通靈少女》、《傻傻愛你，傻傻愛我》跟《志氣》都有精彩表現。



不過私下的她其實對舞蹈持續都有一份熱情。近日又曬出一段《狂野極速：飄移東京》主題曲的熱舞，只見她換上性感小可愛上衣，火辣螞蟻腰好身材一覽無遺。而她也害羞詢問粉絲自己綁起來還是放下來好看，引發討論。

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郭書瑤洗地舞重現江湖！

郭書瑤透過IG曬出兩段自己練舞的影片，寫下：「不會飆車就跳舞，我有甩尾魂！太愛這首歌啦，希望有一天可以去Tokyo跳！」

兩段影片中她分別把頭髮綁起來跟放下來，也因此問粉絲比較喜歡哪個自己？網友看完影片之後紛紛給出正面評價，認為郭書瑤不管是舞蹈的力道還是肢體表現都拿捏得當。也希望郭書瑤能夠再出專輯，讓自己的精湛舞技給更多人看到。甚至還有人搞笑問說這個影片怎麼會怎麼看都看不完！

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事後郭書瑤也在自己的限時動態笑稱「練到比淋雨還濕！覺得喜歡～」她也透露自已一開始先重訓，重訓結束之後普拉提，普拉提完之後才來練舞，搞笑說「可能已經消耗2000卡了！」不少明星好友也紛紛大讚瑤瑤越來越美，女星安心亞更說「可以拉近嗎」，之後又說「我自己拉近了」，也讓郭書瑤笑回「要不要這麼可愛！我可以跳現場給你」。

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