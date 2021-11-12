郭書瑤著小背心跳辣舞　10秒IG短片曬超強舞技　網民讚性感又有型

【郭書瑤／曾之喬】「瑤瑤」郭書瑤從性感廣告出道後在多方面都有發展，可以說是全方位藝人，更曾獲得金馬獎肯定。她近來經常把自己練舞的精華片段上傳至社群媒體，日前就發出一段10秒的熱舞影片，穿著小背心與緊身運動褲，大秀火辣身材，讓粉絲不斷重複播放，就連曾之喬也大讚「好狠」。



郭書瑤在自己的Instagram上發出自己10秒火辣熱舞的影片，只見舞蹈老師哈妹帶領，瑤瑤加入後呈現爆發的「力與美」，揉胸、摸下臀等性感動作展現得淋漓盡致，讓網友直呼性感，瑤瑤也在貼文中寫下「哈妹跳完的聲音也太可愛了，短短十幾秒覺得很充實，喜歡～」。

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郭書瑤熱舞時只穿著小背心與貼身的瑜珈褲，加上她的舞蹈，展現出其力道與性感，這也讓好姐妹藝人曾之喬留言稱讚「好狠」，不少粉絲也讚嘆郭書瑤的舞技跳得相當好，更認為瑤瑤的好身材真的是「辣到讓人噴鼻血」，也有網友稱讚郭書瑤進步神速。

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網友們紛紛留言「很有POWER」、「力道很夠欸」、「瑤瑤跳舞真可愛」、「肌肉線條很美」、「瑤瑤好厲害，剛直播完換跳舞」、「和一開始跳舞到現在進步程度簡直飛快，現在每個動作完全到位！超好看」。

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