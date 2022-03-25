郭書瑤與大元拍綜藝拜月老　瑤瑤被爆擇偶眼角過高

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）最近與林艾璇（大元）一起拍攝綜藝節目《旅跑應援團》，她們從宜蘭幸福候車亭、偷拔蔥、製作月老愛吃的點心到參拜月老，這趟行程目的是為郭書瑤來趟尋找幸福之旅。

《旅跑應援團》 (衛視原創Facebook)

她們一到達幸福列車候車亭，瑤瑤就立即在許願牌上寫上：「希望可以有身高180而且長得帥的男友出現，年紀一定要比我小」，大元立即揶揄她擇偶條件太高，所以到現在還單身。尋找瑤瑤對上一段戀情，應該便是前台灣組合SpeXial成員王以綸（Riley），綜合瑤瑤的擇偶條件，Riley的條件完全吻合，未知是否餘情未了。

當年二人因拍攝稍息立正我愛你定情 (稍息立正我愛你facebook)

+ 4

大元在節目中打探瑤瑤最近的感情狀況，瑤瑤失望的說：「沒有期待便沒有傷害」、「 可能已經單身太久了，沒什麼感覺」。她們還去了參拜月老，祈求找個好對象，更於月老廟中求得中上簽，廟祝即場解簽後說：「如果遇上好對象，就定下來，決定權仍然在你手中」，瑤瑤說要回家想一想，未知是否想前一任？

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：