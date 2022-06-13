韓女團(G)I-DLE舒華為唐山打人事件發聲：真的受夠敗類的存在了

中國河北唐山近日發生多名男子在燒烤店搭訕女客人不成，當場集體暴打至女子重傷的慘案。輿論仍持續發酵，成龍和湯鎮業等藝人都站出來為事件發聲，遠在韓國發展的(G)I-DLE台灣成員舒華亦有發文，大鬧打人的男子是「敗類」。



舒華向來敢言，她曾在直播教訓街上沒有好好戴口罩的民眾，對於黑粉的攻擊她亦會正面回應。唐山打人事件發生後，她特別在微博發長文安慰受害女生，表示大家都會為她討回公道，希望她們能好好治療。舒華更大鬧打人的男子是是「敗類」並講到：「我百思不得其解，受過教育或沒受過教育的動物們也都知道的道理。有大腦的，為什麼不懂？生為人，就請做好一個人，不要降低人類的品質，不過你們根本不配，雖然我不知道敗類聽得懂人話嗎…」直言已受夠了敗類的存在，希望司法制度不會對這些人手下留情。

(G)I-DLE台灣成員舒華就唐山打人事件發聲。（IG/@yeh.shaa_）

舒華勇於發聲後，大批粉絲留言感謝她的勇氣，此舉動亦獲得了韓國網民的稱讚。可是有粉絲憂慮舒華僅22歲，擔心她會成為其他國家黑粉們的詬病。不過舒華大方回應，表示不希望自己成為只有外在包裝的人，因此不需要討好所有人，只想活得坦誠，對不公發聲。網民大讚舒華的思想比很多人成熟得多，請粉絲要好好保護她。

舒華的長文獲大批網民轉發及留言讚賞。（微博/@葉舒華_G-I-DLE）

舒華以(G)I-DLE 一員在韓國出道，擁相當高的人氣。（IG/@official_g_i_dle）