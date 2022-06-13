盡情吃，用力愛︱呂珍九8歲獲封演技神童　母胎單身從未拍拖

呂珍九和文佳煐主演的韓劇《Link：盡情吃，用力愛》上週開播後反應不錯，觀眾都驚訝奇幻的浪漫劇中，意外地有燒腦橋段的驚喜。呂珍九飾演的「殷繼勳」是國內最受歡迎的首席廚師之一，他的龍鳯胎妹妹18年前突然消失，多年來一直努力擺脫過去陰霾。



盡情吃，用力愛︱文佳煐精通三國語言 童星出身屬出道16年大前輩

呂珍九飾演18年努力擺脫妹妹消失陰霾的「殷繼勳」。（劇照）

呂珍九與文佳煐一樣童星出身，今年才將踏入25歲的他已擁17年的演藝經驗，是女方的一年差前輩。據悉呂珍九兒時性格內向，但看着電視中的藝人有了「想上電視」的想法，幸好當時父母也支持他追夢。2005年偶然看到電影《真的愛你》的試鏡，最終當年僅8歲的呂珍九通過了150比1的競爭，獲得演廉晶雅兒子一角。他在電影中的一場喊戲更是展示出演技神童的實力，快速成為大勢童星之一。

呂珍九出道時僅8歲，天生的好演技獲封神童。（劇照）

2008年，呂珍九憑於韓劇《一枝梅》及《老千》的好演技，奪得了《第15屆SBS演技大賞》的「童星獎」。可是提到呂珍九爆紅的契機，相信必定是2012年一部《擁抱太陽的月亮》。呂珍九當時在劇中飾演金秀賢的童年時期，他不輸成年人的悲傷演技相當亮眼，同時橫掃了多個童星獎，演技獲認證外，他內向的性格也開朗不少。呂珍九童年時演過不少男神的童星角，包括李準基、池晟和池昌旭等，可算是另類男神收割機之一。

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呂珍九因《擁抱太陽的月亮》爆紅，當時他飾演金秀賢的童年時代。（劇照）

呂珍九自2013年起開始擔正男主角，他首部挑戰的正是19禁電影《魔童殺手》，當年他更一次橫掃了6個包括《青龍電影獎》在內的6個新人獎，同時奠定了他「怪物新人」的地位。近年呂珍九擔正做男主角的作品，不論收視和話題度都相當高，包括《成為王的男人》、《德魯納酒店》和《怪物》等。由於呂珍九出道已一段長時間，而且擁一把磁性的重低音，因此不少劇迷起初都曾誤會他是「歐巴」。

呂珍九出演19禁電影《魔童殺手》時仍未成年，因此他當時也無法入場觀看作品。（劇照）

對香港觀眾來說，呂珍九於《德魯納酒店》的角色最為人熟悉。（劇照）

未知是否因為從小就投身演藝圈，呂珍九至今仍是從未戀愛過的「母胎單身」。雖然他表示暫時都沒有拍拖的想法，但他就分享過喜歡愛撒嬌、愛笑和愛吃的女生。早前他參與節目《帶輪子的家2》時，曾展示過住家男人的一面，由駕駛到煮飯他都一手包辦，加上與IU私下溫柔互動的片刻，實在令女觀眾心動不已。

呂珍九曾在節目展示住家男人的一面，令女觀眾心動。（tvN）

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