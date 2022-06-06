盡情吃，用力愛訪問︱呂珍九文佳煐共享感情　隔13年再合作尋回憶

由呂珍九和文佳煐主演的韓劇《Link：盡情吃，用力愛》今天（6日）正式開播，同是童星出身的二人相隔13年再合作，展示出意想不到的默契外，亦一同尋找了不少童年回憶。呂珍九和文佳煐早前越洋接受傳媒訪問，分享了拍攝時的趣事。



文佳煐飾演的「盧多賢」是位不被幸福之神眷顧的女生，但她總是笑着面對。（劇照）

《盡情吃，用力愛》講述呂珍九飾演的「殷繼勳」是國內最受歡迎的餐廳首席廚師之一，他的龍鳯胎妹妹18年前突然消失，多年來一直努力擺脫過去陰霾。可是一次機會呂珍九意外遇上文佳煐飾演的「盧多賢」，她雖然從來沒有福氣的眷顧，但總是笑着面對，更神奇的是兩人竟能如Wi-fi一樣連接並共享感情，分享着同樣的喜怒哀樂，繼而發展出一段奇妙的浪漫關係。

呂珍九飾演的「殷繼勳」是國內最受歡迎的首席廚師，多年來一直努力擺脫過去陰霾。（劇照）

相信劇迷都必定認同，這部作品最講求的是兩位主演對感情的誇張表達，呂珍九也強調這就是《盡情吃，用力愛》的最大魅力。他講到演起上來的確不容易，幸好事前導演給了很多幫忙，一同討論出最好的方法。文佳煐曾講到相對自己，呂珍九以第三者身份去感受其實更難，好奇他如何能夠完美演繹出來，大讚他的確是位實力派演員。被問到最喜歡劇中角色的一點，文佳煐表示最欣賞「多賢」的熱情，面對不同情況的不同面貌，希望她在劇中的成長能為觀眾帶點一點歡笑。

二人在劇中如Wi-fi一樣共享感情，一同感受住喜怒哀樂的故事。（Disney+）

劇中的兩人像Wi-fi一樣共享感情，被問到現實中會否想擁有一樣的超能力，他們的回答卻不同。呂珍九坦言十分好奇他人的想法，因此任何情況下都想與對方共享感情，但問到最想共享的人，他偷望了旁邊後笑着回答「經理人」，似乎有着些小秘密。文佳瑛則表示強行知道他人感情有點自私，唯一想共享的就是自己的愛犬。她講到：「因為與愛犬言語不通，因此想知道牠哪裡生病了，現在是否肚子餓，想吃甚麼等，相信很多人都會有同感。」

文佳煐和呂珍九都是童星出身，2009年就曾於《自鳴鼓》合作過。（劇照）

童星出身的二人，早於2009年的劇集《自鳴鼓》就緣慳一面過，但當時未有機會對戲，直至13年後才再合作。被問到再合作的感覺，文佳瑛坦言非常神奇。由於兩人自小時候後一次都沒有碰見過，時間一下子跳到10多年後，大家竟仍像從前一樣，相處起來舒服又激動。呂珍九聽到提問時無法立即回答，他解釋演員的工作沒有回頭看時間，10多年來一直只忙想着之後的作品。他感性講到：「我們已很久沒有見面，但間中也會想起從前的回憶，拍攝時的天氣很冷等…能夠與和我共享過去的人合作感到新鮮，亦有點感動，就像我們從小一直努力到現在能坐在大家面前，萌生起『辛苦了』的感覺。」認為這是一個好機會回想過去。

《盡情吃，用力愛》今天正式開播，等着觀眾去發掘兩大角色的魅力！（Disney+）

點撃睇更多《盡情吃，用力愛》高清劇照：