盡情吃，用力愛︱文佳煐精通三國語言　童星出身屬出道16年大前輩

由呂珍九和文佳煐主演的韓劇《Link：盡情吃，用力愛》日前開播，香港劇迷亦能在Disney+同步追看。文佳煐在劇中飾演福氣欠奉但總笑着面對的「盧多賢」，一天突然與呂珍九猶如Wi-fi一樣同享感情，感受着同樣的喜怒哀樂。



盡情吃，用力愛訪問︱呂珍九文佳煐共享感情 隔13年再合作尋回憶

文佳煐在《盡情吃，用力愛》中飾演福氣欠奉的「盧多賢」。（劇照）

雖然文佳煐今年才即將26歲，但童星出身的她擁豐富的演出經驗，更是出道第16年的大前輩。有指文佳煐入行的原因，因一次她的叔叔誤將她的照片發送到模特兒公司，所以獲邀擔任模特兒再投身韓劇界。2006年，文佳煐以電影《老師的恩惠》出道，可愛的模樣俘虜不少觀眾。近幾年她拍過的作品都是話題作，包括《那個男人的記憶法》、《宮S》和《嫉妒的化身》等，最代表的可說是前年一套《女神降臨》。

文佳煐10歲就以童星出道，是擁16年經驗的大前輩。（網上圖片）

在德國出生的文佳煐10歲才返回韓國，因此精通德文、英文和韓文三國語言，但謙虛的她卻表示每個語言的水平只是普通。除了是語言王外，文佳煐的父母分別是物理學家和音樂家，因此她自少涉獵芭蕾舞、鋼琴、長笛、高爾夫和馬術等多方面興趣。文佳煐亦曾講過自小父母鼓勵她多閱讀，因此家中並沒有電視機，從此培養了她閱讀的習慣和興趣。此外，文佳煐亦是學霸一名，成為憑努力考入名校之一的成均館大學演技藝術系。

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文佳煐曾因與EXO合作而被圍攻，只因當時人氣不算高。（劇照）

文佳煐加入現時Keyeast前，曾是SM娛樂下的演員，因此有不少與偶像的機會，包括與東方神起昌珉合作過《Breath》MV等。不過文佳煐亦曾因與EXO合拍短劇《我的鄰居是EXO》而慘遭粉絲批評，當時知名度不算高但又是唯一女主角的她被不少黑粉圍攻。文佳煐現時合作的男主角都是人氣男神，包括車銀優、金東旭和禹棹煥等，又有新一代「男神收割機」之稱。

文佳煐與金宣虎稱兄道弟，感情非常好。（網上圖片）

眾出好友中，文佳煐唯一與禹棹煥傳過緋聞，但二人一概否認。（網上圖片）

文佳煐也是韓國演藝圈中的人緣王，與Apink南珠和辛睿恩等是好姐妹外，亦與金宣虎以「兄弟」相稱。兩人通過《加油吧威基基2》結緣，其後金宣虎亦有義氣客串文佳煐主演的《那個男人的記憶法》。眾多好友中，文佳煐曾與禹棹煥於合作《偉大的誘惑者》時傳出緋聞，有網民在劇集殺青一年後，目堵二人在家附近拖手約會等，但當時雙方僅以好友關係否認，讓這段緋聞變得更曖昧。

現時的文佳煐已是獨當一面的女主角，觀眾一路陪住她成長。（Keyeast）

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