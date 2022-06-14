豬肉檔威威被指於TG群組鬧MIRROR　經理人極力否認：真係好無辜！

荃灣街市豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威）自從爆紅之後人氣身價十級跳成為廣告寵兒，又開設Facebook、Instagram及YouTube等社交網站密密與網民互動，人氣拍得住當紅偶像。然而，今日（13日）卻有報道指出有一名疑叫「威威」的人，在威威的Telegram粉絲群組中鬧MIRROR及COLLAR成員，對話截圖曝光後極速惹起爭議。



威威近日爆紅成為網絡紅人。（資料圖片）

據報道指，一位名為「苦男 Bitterboy」的YouTuber以「豬肉佬威威大罵Anson Lo!!」拍片為題，公開一堆「威威應援團（劉宋威）」的Telegram群組對話截圖，其中群組中有個自稱「威威」的成員多次發現鬧爆MIRROR和COLLAR的粉絲是「傻X」，更形容兩個團體很「cheap」：「有幾毒先會追呢班cheap嘢，day一早俾韓國淘汰咗，有能力你估佢留低咩，candy造星之前連fam j都不算，化個妝方面人變成女神，運動員？港青選秀都未入到，佢間中學d2定d3？」由於名字叫「威威」，因此已令不少人猜測他就是威威本人。

有YouTuber以「豬肉佬威威大罵Anson Lo!!」拍片為題，指控威威私底下鬧爆MIRROR和COLLAR的粉絲。（YouTube：苦男 Bitterboy）

群組中有個自稱「威威」的成員多次發現鬧爆MIRROR和COLLAR的粉絲是「傻X」，更形容兩個團體很「cheap」，已令不少人猜測他就是威威本人。（YouTube：苦男 Bitterboy）

威威的經理人向《香港01》記者極力否認指控，又澄清威威本人根本沒有Telegram，因此他批評MIRROR和COLLAR一事根本就不存在：「一定唔係佢本人，佢本人只有三個官方平台（Facebook、Instagram和YouTube），冇其他係佢㗎喇。」她又表示威威的粉絲「威威豬」大多只活躍於Facebook「荃灣鮮肉威威應援團」，又形容她們全部都很和善：「真係愛護威威嘅粉絲係唔會咁樣嘅，佢哋全部都好和善、好friendly，而且都係威威親和、貼地先鍾意，所以絕對唔會係佢嗰班粉絲，都唔知（Telegram）嗰班係唔係真係佢嘅粉絲。」

威威的發言人向《香港01》記者極力否認指控，又澄清威威本人根本沒有Telegram。（資料圖片）

至於有YouTuber在未知真相的情況之下就將矛頭直指威威，已令不少網民信以為真，但威威方面卻坦言不會追究，並相信清者自清：「我哋唔評論個別嘅YouTuber，我哋清者自清，最緊要做好自己，同埋網絡世界其實所有嘢都要做fact check，我哋真係好無辜。」