十八年後的終極告白2.0｜分析六大疑兇係煙幕　龔嘉欣弟妹係真兇?

《十八年後的終極告白2.0》播出兩星期，大家都在估到底誰是謀殺譚凱琪（飾莊銳婷）的兇手，早前已說過其實六個有潛在兇手，今次帶大家一齊分析！

到底邊個殺咗譚凱琪？（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

譚俊彥（飾姚尚謙）作為譚凱琪的老公，殺人動機明顯是知道老婆有外遇，而在譚凱琪被殺的一晚，劇情交代他與龔嘉欣（飾沈越）相約在工廈，但遲遲未出現的他卻在譚凱琪墜樓後及時出現，時間上他並沒有不在場證據，但他卻故意與龔嘉欣夾口供，向警方透露兩人一直在一起，變成兩人互相成為大家的時間證人。

至於龔嘉欣，鏡頭交代她是在工廈單位追出去，看到譚凱琪被襲擊後的血跡，而譚凱琪墜樓時，鏡頭一閃，便看見她跑向天台的邊緣向下望。如果她是跟隨血跡到天台看見受傷的譚凱琪，然後再給她致命一擊也不是奇怪，殺人動機明顯是她仍然對譚俊彥未忘情，想取而代之。

佢兩個都有嫌疑，但唔係最大。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

陳山聰（飾方志浩）要殺譚凱琪的動機明顯不過，怕她將與自己的外遇爆給老婆趙希洛（飾宋慧琪）知道，而作為情夫，要叫譚凱琪到天台會面絕不是難事。但他與譚俊彥都有一個共同的有利證據，便是迷暈保安的好大機會是一個女人，除非是共同行兇，即有兩個兇手。

而趙希洛殺人動機亦是相當明顯，想殺掉勾引自己老公的情婦，而鏡頭捕捉迷暈保安的女子的髮型和髮色跟她非常吻合，而且沒有人知道她已經發現譚凱琪與自己老公的姦情，所以不會有人猜測她會殺自己的好姊妹。唯一問題是，譚凱琪知道自己已與她反面，以她的聰明程度，未必會應約自己仇人約上天台。兼且從她與陳山聰的對話得知，她在當日是因為朋友有事飛往外地，不過這方面要講大話並不難。

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到曹永廉（飾何大勇），早前已分析過，其一，身為私家偵探的曹永廉，他與譚俊彥或是譚凱琪並沒有交情，所以調查譚凱琪死因的動機十分薄弱。其二，因為他受聘於譚凱琪，順利成章地是最有可能約譚凱琪在晚上到工廠大廈天台見面，而譚凱琪會應約的人。其三，在曹永廉尋求前警察同事，查出譚凱琪死前通話的電話號碼後，他並沒有將資料完整地交給譚俊彥，而只是用一張紙條寫上「92073248」交給譚俊彥着他繼續調查，中間過程極有可能「做了手腳」。但他最沒有殺人動機，又或者之後劇情會交代。

曹永廉（飾何大勇）收到資料後，明明有幾頁紙。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

至於譚凱琪的前助手阮兒（飾葉凌風）曾想刺傷死者，亦成功刺傷譚俊彥，但看來她並未想過要置兩人於死地，否則她大好機會可以再將譚俊彥殺死。還有，如果她將譚凱琪殺死，又怎會再去靈堂拜祭她？她對譚凱琪死心塌地，在被炒時一時激動想刺她，一直被欺負但默不作聲，隨時是暗戀者。

阮兒唔似殺人出手。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

講完六大潛在兇手，其實還有兩人一直被忽略，就是龔嘉欣的細佬妹邵展鵬（飾吳天藍）和鄧卓殷（飾沈曉彤）。如果大家記得，鄧卓殷曾跟邵展鵬說可能自己要離開，暗示自己即將會做出一些事，殺人被捉去坐監也是離開的方法，加上她本身叛逆，譚凱琪又曾到糖水店鬧事，很自然會對她產生憎恨。

邵展鵬這個角色，劇本明顯是寫他對自己家姐過分關心，而且他們雖然是姊弟，但不同姓，好大可能是沒有血緣關係，亦好有機會邵展鵬一直傾慕龔嘉欣，但礙於自己有殘疾兼能力不足，亦知道自己家姐對譚俊彥一直念念不忘，所以順水推舟殺掉譚凱琪成全兩人。甚至乎他與鄧卓殷兩個人串通，一個迷暈保安兼刺傷譚凱琪，一個推落樓，唯一問題是他們難以約譚凱琪到工廈。