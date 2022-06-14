獅子山下的故事 | 央視首播最高收視破1　胡杏兒18歲造型零違和？

由黃覺、胡杏兒領銜主演，李治廷、謝君豪、吳千語、樊亦敏、周柏豪等主演的劇集《狮子山下的故事》（原名：《獅子山下·情》）於6月12日在CCTV1與騰訊視頻首播，講述兩代人在「獅子山下」不懈打拼，見證香港時代變遷的故事，當晚最高收視即破1，位列同時段第二。



《狮子山下的故事》登陸CCTV1。（劇集海報）

在目前播出的前三集中，展現了不少香港美食，標誌性的建築紅磡體育館，以及代表節目《歡樂今宵》，並反映面對香港回歸，每個家庭同個人的態度。劇集在《獅子山下》的口琴聲中拉開序幕，時間回到1984年12月19日，收音機中正在談論《中英聯合聲明》的話題，有人擔心股票會不會跌，有人擔心賭大還是開小，有人又說這與他無關，還有人急著移民。

杏兒在劇中由18歲演到65歲。孖辮少女造型幾乎毫無違和感。（劇照）

杏兒在劇中由18歲演到65歲，少女造型幾乎毫無違和感。她飾演佛山來港的新移民「梁歡」，與譚耀文飾演的「李高山」是夫妻，奈何在第三集阿譚遇到一班細路打劫，慘被男童刺死，他不止用餘力勸誡男童不要再行差踏錯，安慰對方無事，更自己拔出匕首，扔進下水道，其後回到家中與杏兒團聚，再送往醫院時已無力回天。不少觀眾對於阿譚這麼早下線都感到愕然：「第2、3集把我哭死了，怎麼李高山下線這麼快呀」，也有人認為這段劇情太牽強：「我一臉問號，被刀捅了，不去醫院，說扶我回家」等。

+ 1

此外，劇集還反映了當時一部分香港人對於內地新移民的態度，郭峰飾演的茶餐廳大股東，直指杏兒是「大陸婆」，來到香港是為了「攞著數」，結果慘被反駁：「香港是中國的一部分，我是回自己家，和自己家裡的人相聚，不是移民，你去到別人的地方，不懂英文，不認路，做別人的二等公民才叫移民。」

+ 11

雖然劇集才播出短短3集，但已經掀起一段小高潮，在阿譚離世後，失去靠山的杏兒，與劇中阿譚的其他兩位兄弟黃覺、謝君豪等合力打理茶餐廳生意，以小人物的故事，呈現不屈不撓的「獅子山精神」。

杏兒獨自擔大旗。（劇照）