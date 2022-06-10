90婚介所 | 鍾欣潼要求伴侶必須有正能量　「要能帶領我的人」

由鍾欣潼（阿嬌）、徐藝洋、孟非等擔任固定嘉賓的內地戀愛真人騷《90婚介所》正在熱播，每集大家都會談論節目中幾對嘉賓的表現，更分享個人經歷與觀點，非常受歡迎。



阿嬌在節目中輸出不少個人意見。（微博@鍾欣潼）

節目就「四男四女的多人關係中，如果存在競爭，會怎麼做」進行討論，心理專家韓卓表示：「這種情況我們本來可能我沒那麼喜歡他，但我一看別人也喜歡他，就自然人的一個傾向就是我會想要復出更多努力，或者我產生一種錯覺，覺得我特別喜歡他。這是一個三角關係當中，通常會出現的情況。」阿嬌笑言：「我以前我就覺得她（競爭者）也蠻漂亮的，我有點讓！」而孟非補充道：「還有一種人，他根本不願意捲進這種競爭當中去。」

今集女素人嘉賓要首先在帳篷前寫下代表個人價值觀取向的語句，再等待觀點相符的男生碰撞。阿嬌認為：「我必須對方要給到我正能量，要能帶領我的人。」同為觀察嘉賓的鍾祺附和道：「正能量真的很重要，因為我身邊真的有那種每天負能量很重的朋友，就他會一直跟你吐槽，最近又怎麼了，為什麼所有人都是這樣。」有多年戀愛節目主持驚艷的孟非坦言：「很多女性都是，她們選擇最後比較長久的關係當中，一定是對自己有引領作用的（人）。」

節目中四位素人女生寫下的代表價值感取向話語。（視頻截圖）

對此，不少網友都留言道：「感覺阿嬌確實性格比較弱」、「阿嬌是那種希望有人能引導一下的人」、「阿嬌的感情觀我好贊同，希望她也能找到屬於自己的幸福」等。

其實阿嬌去年在另一個戀愛真人騷《怦然心動20歲》中，曾透露遭閨蜜撬牆腳，對方更親口告知她與男方在一起了，當時阿嬌還表示：「我嘗試把這個事情壓下去，我在想我該不該跟這個女生做朋友，但發現是不行的。」很久以後與這位閨蜜在街度偶遇，阿嬌反被其質問：「你為什麼生我氣？」令她無話可說。

怦然心動20歲 | 鍾欣潼被好友視為假想敵 自曝曾遭閨密搶男友