宋智雅消失4個月IG密密PO性感照 月初曬螞蟻腰月中露腰曬馬甲線
撰文：聯合新聞網
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韓國美妝時尚YouTuber宋智雅參加真人實境秀《單身即地獄》爆紅，但卻爆出社群上曬出的「精品」有不少是山寨品，挨轟造假，宋智雅致歉並清空社群內容。
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宋智雅神隱4個月，日前先被曝光做義工，在教會愛心之家廚房默默工作，有網友覺得宋智雅雖然穿假貨但也已道歉，應給她機會，支持她復出。
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宋智雅2日先曝光一張背影照，秀出螞蟻腰，13日再曝新照，穿著露腰裝辣秀馬甲線，粉絲則直呼「我們想妳」、「女王回來了」。
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