賭王二房太太藍瓊纓逝世享年79歲 長女何超瓊任信德主席
撰文：邱愛霖
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賭王何鴻燊二房太太藍瓊纓今日（15日）傳出死訊，終年79歲。藍瓊纓出生於1943年，祖籍廣東大埔，出身軍人世家，祖上於內地移居香港。隨後家道中落，藍瓊纓唯有任職舞女養家。
藍瓊纓及後遇上年長22歲的何鴻燊，14歲便下嫁對方，是賭王根據《大清律例》下迎娶的合法妻子。彼時何鴻燊大房妻子黎婉華已經病重，而藍瓊纓又舞技出眾，有「舞后」之稱，故何鴻燊經常偕藍瓊纓一同出席各大社交場合。藍瓊纓為賭王誕下5名子女，包括何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀和何猷龍，一家都深受賭王寵愛。
藍瓊纓是四位太太中資產最多的一位，兒女均於澳門身居要職。長女何超瓊商界女強人，現為信德集團董事總經理兼行政主席，她於2020年以331億港元登上香港女首富寶座。據指藍瓊纓現已是何家掌門人，她也是大美人李嘉欣老公、許晉亨的前妻。而何超蕸則為信德集團有限公司執行董事。另外，何超鳳是澳博控股公司的主席；何猷龍現為新濠博亞娛樂有限公司主席兼行政總裁；而四女何超儀則進軍娛樂圈。
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