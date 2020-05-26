何鴻燊逝世｜《新哥傳奇》最強配角　「賭聖」葉漢力阻霸業

「賭王」何鴻燊在今日（5月26日）與世長辭，享年98歲。賭王一生傳奇，其發跡事自然成為電影題材。當中由王晶執導的的《賭城大亨之新哥傳奇》及《賭城大亨II之至尊無敵》就是根據何鴻燊、霍英東及葉漢的故事改編而成。「賭王」何鴻燊的人生充滿戲劇性，其拍檔霍英東及葉漢的人生也同樣充滿傳奇。趁這機會，一齊回顧這段歷史。

劉德華在戲中飾演的賀新，其原型就是何鴻燊。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

分別在1992年2月及8月上映的《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，由劉德華、萬梓良、秦沛及劉兆銘等主演。在戲中飾演賀新的劉德華，其角色原型就是何鴻燊；至於由邱淑貞飾演的阿妹，即賀新的妻子，其原型就是何鴻燊的元配黎婉華。兩人於1942年結婚，並育有一子三女。可惜黎婉華在1973年於葡萄牙遇上車禍下半身癱瘓，並於2004年因病離世。

劉德華在電影中飾演賀新。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

除此之外，在電影中由萬梓良飾演的郭英南、秦沛飾演的王昌、關海山飾演的傅老揸及劉兆銘飾演的鬼王聶，人物原型呼之欲出。在《賭城大亨之新哥傳奇》中，戲中講述賀新、郭英南及聶傲天回澳門闖天下，於1961年成立了澳門娛樂公司，並擊敗傅家俊（林俊賢 飾）奪得澳門的賭權。這正如跟賭王於1961年，跟葉漢、葉德利及霍英東等組成聯盟，創立澳門旅遊娛樂，並成功競得澳門博彩專利權不謀而合。

萬梓良在戲中飾演賀新的知己好友郭英南，其原型是霍英東。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

霍英東意外成大股東據《霍英東傳》記載，霍英東無意涉足澳門賭業。當年他到澳門參加慈善足球賽，何鴻燊突然問他借40萬港元，讓他足以籌備一百萬港元的押金競投賭牌。最終何鴻燊出價316. 7萬元，比對手多出1.7萬，奪得澳門博彩專利權。霍英東在無心插柳下成為「澳娛」的大股東。據悉，霍英東曾稱︰「四十年沒看過賭場盤數，二十年沒去過澳門」，創辦澳娛只想行善而非牟利。在2006年，霍英東於北京病逝。

劉兆銘在戲中飾演鬼王聶，其原型是葉漢。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

真正「賭聖」葉漢

至於人稱「賭聖」或「鬼王葉」的葉漢，他21歲輟學便跟隨其父的朋友葉作鵬到澳門發展，在賭場從打雜做起，之後獲傅老榕賞識，並在傅老榕的賭場擔任骰寶主任。據了解，有傳葉漢精通聆聽骰子轉動時的聲音，其中有一次有班賭客在賭骰寶屢次贏錢，於是迫傅老榕派葉漢監聽。

可惜後來雙方不和，葉漢被派到越南開賭檔。有指葉漢一直想爭奪賭牌，可惜先後兩次競投都無功而還。於是改與何鴻燊合作，但有傳葉漢想架空何鴻燊，合作關係慢慢變成敵對。最後，何鴻燊與霍英東聯手把葉漢的股份攤簿，葉漢在1997年離逝。

秦沛在戲中飾演王昌，其原型是澳門第一代賭場營運者梁昌。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

未有在電影出現的神秘角色

最後一位拍檔是葉德利，他在40年代於越南胡志明市認識何世光的第六女兒何婉婉，亦即何鴻燊的胞妹之一，並結婚。然而在「澳娛」獲得澳門博彩專利權後，葉德利甚少參與公司業務，並在1992年把持有10%的股權以6億港元出售予何鴻燊。在2003年7月11日，葉德利在瑪麗醫院病逝。

除了這件轟動一時的事件外，戲中也加入了何鴻燊的真實遭遇，如講述賀新原本在香港大學讀書，後來因戰亂逃到澳門並工作，之後他因為獲老闆賞識委以重任；而賀新的妻子阿妹行動不便，更曾想過納狄雲為妾，以解決因她的殘疾所導致二人缺乏性生活的問題。

關海山在戲中飾演傅老揸，其原型是傅老榕，他是澳門一代賭王，並於何鴻燊承入澳門博彩業專營權前，專營澳門博彩業達二十多年。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）