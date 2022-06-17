鍾欣潼微博轉發疑《乘風破浪3》八卦後秒刪　網友：姐姐也在吃瓜

鍾欣潼（阿嬌）有份參與的兩個綜藝節目《乘風破浪3》、《90婚介所》正在熱播，最近與她有關的話題不時登上微博熱搜，受歡迎程度可見一斑。今日（16日），有網友發現阿嬌在轉發一則八卦微博後秒刪，即刻引起網友熱議。



阿嬌轉發八卦微博後秒刪。（微博截圖）

該微博是轉發一位抖音網友的爆料，片中指一位女藝人目前在一個熱門綜藝中的人設是黑紅，為了紅什麼招數都可以用上，已經上了好多次熱搜，但芒果TV已經剪了很多她節外生枝的拍片段，更數落她的奇葩事件：第一，率先透露未播出情節：「在後面幾集被淘汰後，她立即開了直播，表示自己被淘汰了，讓大家幫忙投票，結果被節目組告知雖然有網傳消息，但節目尚未播出，從官方口吻中講出來不太好，之後在第二日的直播中，她叫大家不要再投票，因為節目組不讓自己提前透露。」

爆料者指所有料都有憑有據。（抖音截圖）

第二，大便完不沖廁所：「在錄製房間真人騷時，她與其他姐姐同住，但大便後不沖廁所，被問為什麼時，她一臉無辜說不知道，以為是自動沖水，我家都是自動的，我真的不知道，讓其他姐姐相當無語。」

第三：忘記着內衣：「排練期間，突然香港組合裏面的其中一位走出來，用很費力的港普跟另一個初舞台武俠姐姐說，你們快去看看誰誰誰，她真的有點奇怪感覺不正常，她沒有穿new bra，而且她這邊都是黑的，然後武俠姐姐問怎麼沒有穿內衣，這位女藝人看了看自己，馬上抱著胸說天啊，我忘記了。」該網友指這條片段被芒果TV剪掉。

第四：送禮不送冬奧冠軍：「在台灣女星全網爆紅後，這位女藝人很羨慕，她送了姐姐們禮物，唯獨是沒有送給自由式滑雪空中技巧冬奧冠軍徐夢桃。」該網友透露，節目中寧靜與那英很討好徐夢桃也是節目效果，因為她在演藝圈沒有資源，所以私下大家不會理會她。

自由式滑雪空中技巧冬奧冠軍徐夢桃。（微博@徐夢桃）

第五：將「愛你」寫作「受你」：「一位以唱腔著稱的台灣姐姐收到這女藝人禮物，發現她將愛你寫成了受你，成為整個節目組的一個笑話。」

第六：做公益險燒傷工作人員：「這位女藝人淘汰後，與其他兩位淘汰的姐姐一起參加一個公益節目，節目組特別提醒不要穿著暴露，結果當天該女藝人穿得非常暴露，另外的姐姐問怎麼穿成這樣，她驚訝回應自己不知道，沒有人通知，換也來不及了。於是節目繼續錄製，由於同航天有關，當時要焊接東西，溫度高達500多度，本來是技術人員操作給姐姐看，但這位女藝人舉手想嘗試，因有危險所以被拒，不過她仍不依不饒，最終一試就燒壞了電焊，有東西掉落，還好技術人員躲開，否則被燒化了，這位女藝人當場落淚，說我也不知道會發生這樣的事情。」最後節目無得播。

雖然該網友沒有透露節目與這位女藝人的名字，但根據的他的描述，網友已鎖定就是《乘風破浪3》以及當中的趙櫻子。而見到阿嬌轉發後秒刪，網友也紛紛笑言：「應該是手滑了吧，姐姐好可愛呀」、「原來姐姐也在悄悄的吃瓜呀」、「真的是沒想到啊！原來大家都是吃瓜群眾」等。

30歲的趙櫻子原名趙韓櫻子，樣貌清純可人，2013年憑藉劇集《因為愛情》系列而走紅，成為僅次於陳喬恩和趙麗穎的湖南衛視作品總收視最高的女演員第三位，可惜戲紅人不紅，慢慢地，她在眾多劇集中淪為配角，臉部也有了明顯變化，且多了很多炒作行為，譬如在紅地氈扮暈，《乘風破浪》初舞台的時候落淚表演等，目前算是30位女星中，被網友炮轟得最多的一位。

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