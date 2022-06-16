十八年後的終極告白2.0｜大玩情色血腥搶眼球　第三周收視必上升

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》首周收視錄得14.7點，雖然比起上一套劇集《雙生陌生人》為多，但以陣容以及聲勢來說實在令人大跌眼鏡，不少人更覺得收視會繼續下跌，但令人意外的是，第二周卻不跌反升至15.6點，其一與觀眾繼續「返屋企睇電視」有原因，其二歸功於第一周第五集譚凱琪慘死，引起大家「輯兇」的好奇心。承接第二周的成續。第三周還附加了幾集「重口味」劇情吸引目光，相信收視必然會繼上升。



第一、二集講譚凱琪（飾莊銳婷）撞死大肚婆，大close-up影住大肚婆死狀，十分「重口味」。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

之後再講譚凱琪（飾莊銳婷）被推落樓死。

還有一幕譚凱琪（飾莊銳婷）在靈堂的扮死屍戲。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

第10集飾演「應召女郎」的29歲李芷睛床戰66歲陳榮峻（飾鍾正仁），李芷睛只包着一氣毛巾騎在陳榮峻身上，還上演了一段吸毒、激吻的情慾戲，播出當晚即時成為在網上引起熱烈討論。

+ 15

接着的一集（第11集）亦十分精彩，這一集講到董敬文被陳山聰派出去向黃子桐（飾林雙雙）套取趙希洛的資料，當中就上演了一場野外「車震」戲份。這一場戲中黃子桐還搏到盡又露背又激吻。

+ 2

第12集也十分刺激，講到阮兒（飾葉凌風）被曹永廉（飾何大勇）綁架兼嚴刑逼供，迫問之下說了一句：「還是你未試過真正的男人？」便一下子親了上去，更打算與阮兒舌吻。阮兒為了劇情需要只穿了Bra就上陣，一樣搏到盡！

+ 7

+ 5

第13集出現趙希洛（飾宋慧琪）色誘譚俊彥（飾姚尚謙）的劇情，講到趙希洛知道譚凱琪撞死曹永廉妻子當日自己老公在場，即時露出憎恨之情，立即打電話請譚俊彥到自己家作客，更指出譚凱琪的出軌對象就是自己丈夫陳山聰。趙希洛問譚俊彥：「你有冇諗過點向陳山聰報復？」然後便跨坐在譚俊彥腿上，並在譚俊彥面前慢慢脫去絲襪及解開鈕扣企圖誘惑他。

+ 12