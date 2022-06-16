具俊曄上節目重演向大S求婚一幕　單膝下跪變身柔情男

具俊曄今年年初與大S徐熙媛閃婚，消息轟動亞洲。節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》昨天（15日）公開了具俊曄婚後首度出演訪談節目的預告，52歲的他重演當時向大S求婚的一幕，害羞得馬上變成小男人。



具俊曄登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享與大S的愛情故事。（MBC）

具俊曄與大S完成婚姻登記後，已返回韓國繼續工作，他罕有出演好友劉在錫節目，開口談及新婚生活。昨天節目公開了具俊曄下週的預告，他講到保留了大S的號碼20年，對方也20年沒有換電話號碼，二人就像命中注定一樣。具俊曄坦白新冠肺炎成為了兩人結婚的契機，由於無法馬上前往與對方見面，所以爽快地向大S提出結婚。

二人20年後再復合，具俊曄形容就像命中注定一樣。（tvN）

礙於疫情具俊曄也只能通過視像電話進行求婚，他更在節目上重演在電話前，單膝下跪求婚的一幕，展示出柔情男人的一面。可是單是求婚的場面已令具俊曄非常害羞，他更害羞得動手拍打身旁的劉在錫，就連劉在錫也感嘆「哥真的變了很多」。具俊曄出演一集將於下星期三播出，相信屆時會有更多甜蜜的戀愛秘密公開。

具俊曄重演當時求婚下跪一幕！（tvN）

具俊曄結果害羞到拍打身旁的劉在錫！（tvN）

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