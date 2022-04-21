具俊曄婚後接job接到手軟？做完夜店DJ被傳加盟台灣破億選秀節目

由台灣女星Ella （陳嘉樺）、坤達、周湯豪、田一德組成導師團的台灣男團選秀節目《原子少年 ATOM BOYZ 》已於17號開播，播出之後好評不斷，其中幾位成員更成為熱烈討論的話題之一。



沒想到最新消息又傳出，南韓酷龍成員具俊曄，受到製作人詹仁雄邀請，有意加入《原子少年 ATOM BOYZ 》成員其中一隊的音樂製作人，令人期待。

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綜合媒體報導，台灣知名製作人詹仁雄砸重金1.2億元台幣製作的《原子少年》播出後都獲得正面回應，更有日本網友在網上熱烈討論成員們的舞技跟互動，看起來相當熱絡。過去詹仁雄曾經在圈內朋友的飯局上遇到大S、具俊曄夫婦，他直接在飯局上邀約具俊曄，希望他可以當《原子少年》的音樂製作人，具俊曄聽完之後也爽快答應這個要求。

據了解具俊曄聽聞這些邀約之後，直言這個節目很有趣，更說「可以進一步談談合作可能性！」還回應看到不少選手用的是自己的自創曲Demo ，表現都讓他很驚艷，消息傳回節目的成員，大家都超級開心，也非常期待可以被姐夫可以登上台灣的綜藝節目。

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