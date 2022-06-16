占基利Jim Carrey首個NFT作品《Sunshine》 　拍賣54萬港幣抵到爛

60歲的傳奇荷里活笑匠占基利（Jim Carrey）今年四月宣布息影，但其實他近年已潛心在藝術領域發展，其所出品的藝術畫作在市場說是有價有市。上周四（09/6）他宣布於SuperRare平台推出他第一個NFT，命名為《Sunshine》，希望讓自己的作品助人紓緩情緒。



占基利（Jim Carrey）是公認的藝術家。（網上圖片）

占基利（Jim Carrey）拍賣首個NFT。（twitter截圖）

有別於Opensea或其他平台上批量發售的NFT，占基利（Jim Carrey）的《Sunshine》在整個市場上只有獨一無二一個，而且是他的人生首個NFT作品，可說是數碼版的藝術畫作。消息一出後隨即受到各界關注。日前（14/6）這一幅《Sunshine》，經歷21口拍賣叫價終於由「deekaymotion」以62.4ETH（截稿日現價約68, 526美金/54萬港幣）售出。這個NFT以動畫形式呈現，先是出現一些藍色雨點及綠色背景，色彩再慢慢構成占基利（Jim Carrey）的樣子，十分有藝術色彩。據個人資料顯示，這一位「deekaymotion」是NFT系列是「LetsWalk By deekaymotion」的創作人。

占基利（Jim Carrey）拍賣首個NFT。（SuperRare截圖）

中標者DeeKay也是NFT創作者。（Opensea截圖）